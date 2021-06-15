Üye Girişi
İsrail polisinden Kudüs'te Filistinlilere müdahale: 33 yaralı - Son Dakika

İsrail polisinden Kudüs'te Filistinlilere müdahale: 33 yaralı

15.06.2021 21:42

İsrail'in yeni Başbakanı Naftali Bennett olmasının ardından Kudüs'te yine kan döküldü. İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinin çevresinde, aşırı sağcı Yahudilerin Doğu Kudüs'ün Şam Kapısı'nda "Bayrak Yürüyüşü"nü protesto eden Filistinlilere müdahalesinde 33 kişi yaralandı.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisi, Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi çevresinde Filistinli gençlere plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etti.

YARALI KADIN GÖZALTINA ALINDI

Polisin ayrıca gerçek mermi kullandığına vurgu yapılan açıklamada, 33 kişinin yaralandığı belirtildi. Açıklamada, İsrail polislerinin gerçek mermisiyle yaralanan bir Filistinli kadının, Kızılay'a bağlı ilk yardım ekiplerince engellendiği ve yaralı kadının gözaltına alındığı kaydedildi. Bazı Filistinlilerin de İsrail polisi tarafından şiddetle darbedilerek yaralandığı ifade edilen açıklamada, 6 kişinin çeşitli hastanelere kaldırıldığı aktarıldı.

HAZRETİ MUHAMMED'E HAKARET

Aşırı sağcı Yahudiler, Şam Kapısı'nda düzenledikleri provokatif "Bayrak Yürüyüşü"nde İslam Peygamberi Hazreti Muhammed'e hakaret etti. İsrail polisi korumasında Şam Kapısı'nda toplanan yaklaşık 5 bin fanatik Yahudi, ellerindeki İsrail bayraklarıyla uzun bir süre gösteri düzenledi. Gazetecilere ve etraftaki bazı Filistinli gençlere de sataşan Yahudiler, ayrıca "Araplara ölüm" sloganları attı. Itamar Ben-Gvir ile Betzalel Smotrich gibi aşırı sağcı milletvekillerinin de aralarında bulunduğu fanatik Yahudiler, zaman zaman bölgede gerilimi arttırdı. Uzun süren gösterinin ardından fanatik Yahudiler, Şam Kapısı'ndan Eski Şehir bölgesinin Yafa (El-Halil) Kapısı'na doğru yürüyüşe geçti. Yahudiler, Yafa Kapısı'ndan Eski Şehir'deki Yahudi mahallesinden Mescid-i Aksa'nın güney batı duvarı olan Burak (Ağlama) Duvarı'na ulaştı. Bölgede yaşanan olaylarda en az 6 Filistinli, İsrail polisince gözaltına alındı.

NETANYAHU DÖNEMİ SONA ERMİŞTİ

Öte yandan İsrail'de muhalif partilerin kurduğu koalisyon hükümetinin Meclis'te güvenoyu almasıyla 12 yıllık Netanyahu dönemi sona ermişti. İsrail'in yeni başbakanı ise Yamina Partisi lideri Naftali Bennett olmuştu.

İsrail polisinden Kudüs'te Filistinlilere müdahale: 33 yaralı

Doğu Kudüs, Protesto, İsrail, İşgal, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Dünya İsrail polisinden Kudüs'te Filistinlilere müdahale: 33 yaralı - Son Dakika Dünya


YORUMLAR
500

Son Dakika

Beyaz Saray'dan Erdoğan-Biden görüşmesinin ardından dikkat çeken sözler: S-400'ler ile Kabil Havalimanı arasında bağlantı yok 21:33 Beyaz Saray'dan Erdoğan-Biden görüşmesinin ardından dikkat çeken sözler: S-400'ler ile Kabil Havalimanı arasında bağlantı yok Ronaldo'ya 10 dakika yetti! Cüneyt Çakır'ın verdiği penaltıda golü atan star futbolcu tarihe geçti 20:50 Ronaldo'ya 10 dakika yetti! Cüneyt Çakır'ın verdiği penaltıda golü atan star futbolcu tarihe geçti Volkan Demirel'in eşi Zeynep'e Bodrum'daki tatil zehir oldu 20:28 Volkan Demirel'in eşi Zeynep'e Bodrum'daki tatil zehir oldu
Seda Sayan'dan Mali'ye 19:54 Seda Sayan'dan Mali'ye "geçmişi kirli" cevabı: Masum kıza tecavüz ettiğinde sesim çıkmadığı için geçmişim kirlidir Henüz kurulalı 1 ay bile olmadı! İnce'nin Memleket Partisi'nde toplu istifa depremi 19:29 Henüz kurulalı 1 ay bile olmadı! İnce'nin Memleket Partisi'nde toplu istifa depremi Yavru kedileri pişirip yediğini itiraf eden Japon vatandaşı sınır dışı edilecek 19:01 Yavru kedileri pişirip yediğini itiraf eden Japon vatandaşı sınır dışı edilecek
Son Dakika: Farklı noktalardan alınan 550 numunede müsilajın tehlikeli atık olmadığı tespit edildi 18:01 Son Dakika: Farklı noktalardan alınan 550 numunede müsilajın tehlikeli atık olmadığı tespit edildi Para sevkiyatı yapan kadın yönetici gaspçıların kurbanı oldu! Acı haberi alan eski eşi intihar etti 16:47 Para sevkiyatı yapan kadın yönetici gaspçıların kurbanı oldu! Acı haberi alan eski eşi intihar etti

Son Dakika Haberleri
17:49 Deprem bölgesi olan Afyon'da 1 kilometre uzunluğunda yarık meydana geldi
17:44 Kars eski Belediye Başkanı Ayhan Bilgen ile 3 sanık Kobani eylemleri davası kapsamında adli kontrol şartıyla tahliye edildi
17:42 Doping testi pozitif çıktığı için men cezası almıştı! Rekortmen atlet, yediği domuz etinden şüpheleniyor
17:41 Yol kazısında 57 milyon yıllık fosil bulundu, Türk arkeolog görür görmez değerini anladı
17:14 Yeni sperm modeli insanlığın üremesini sağlayabilecek! Bilim insanlarından umut verici araştırma
17:12 Maganda, haciz için gelen avukatı yere yatırarak kafasına silah dayadı
17:11 Karayolları Bölge Müdürü Çolak, İBB'nin Kanal İstanbul çalışmalarını durdurduğu iddialarını yalanladı: Çalışmalarımız devam ediyor
17:06 Galatasaray'a, Rusya'dan 4 önemli kulüp Marcao'nun fiyatını sordu
17:00 BELTUR'a ait 42 hastane kantininde sözleşme yenilenmedi! 13 kantin ise kapanma yolunda
16:56 Düğünlerde ikram dönemi yeniden başladı! Türkiye adım adım normalleşiyor
Eski Beşiktaşlı Ferrari'nin boşandığı eşi ayna karşısından üstsüz video paylaştı Eski Beşiktaşlı Ferrari'nin boşandığı eşi ayna karşısından üstsüz video paylaştı         
21:41
Aliyev ile Emine Erdoğan arasında dikkat çeken diyalog! Şuşa şaşkınlığı tepkisine yansıdı Aliyev ile Emine Erdoğan arasında dikkat çeken diyalog! Şuşa şaşkınlığı tepkisine yansıdı         
20:57
Mehmet Metiner, sildiği Mehmet Metiner, sildiği "çift maaş" paylaşımının ardından sosyal medya hesabını kapattı         
20:47
Son Dakika: Türkiye bir günde 1 milyon 118 bin koronavirüs aşısı yapıldı Son Dakika: Türkiye bir günde 1 milyon 118 bin koronavirüs aşısı yapıldı         
19:58
Son Dakika: Türkiye'de 15 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 84 kişi vefat etti, 5 bin 955 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 15 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 84 kişi vefat etti, 5 bin 955 yeni vaka tespit edildi         
19:47
10 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren baba, cezaevinde intihar etti 10 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren baba, cezaevinde intihar etti         
19:25
Rezilliğin böylesi! Parkta herkesin gözü önünde 40 dakika boyunca cinsel ilişkiye girdiler Rezilliğin böylesi! Parkta herkesin gözü önünde 40 dakika boyunca cinsel ilişkiye girdiler         
19:00
Düğünlerde ikram dönemi yeniden başladı! Türkiye adım adım normalleşiyor Düğünlerde ikram dönemi yeniden başladı! Türkiye adım adım normalleşiyor         
16:57
1 dakikalık müstehcen görüntüyle eski sevgilisi genç kızın hayatını kabusa döndürdü 1 dakikalık müstehcen görüntüyle eski sevgilisi genç kızın hayatını kabusa döndürdü         
15:25
Emniyet binasında başına dayadığı tabancayı ateşleyen 15 yıllık polis memuru intihar etti Emniyet binasında başına dayadığı tabancayı ateşleyen 15 yıllık polis memuru intihar etti         
15:17
Görenler hayrete düştü! Halk otobüsünü seyyar bakkal ile manava çevirdi Görenler hayrete düştü! Halk otobüsünü seyyar bakkal ile manava çevirdi         
14:21
Kılıçdaroğlu, kürsüye biri temiz biri kirli suyla dolu iki kavanozla çıktı: Bunun sorumlusu kim? Kılıçdaroğlu, kürsüye biri temiz biri kirli suyla dolu iki kavanozla çıktı: Bunun sorumlusu kim?         
14:15
Erdoğan'a NATO zirvesinde eşlik eden kişinin Merve Kavakçı'nın kızı Fatima Gülham Abushanab olduğu ortaya çıktı Erdoğan'a NATO zirvesinde eşlik eden kişinin Merve Kavakçı'nın kızı Fatima Gülham Abushanab olduğu ortaya çıktı         
13:24
Taşa yazılan Taşa yazılan "Tecavüz ediliyorum" yazısı gerçek çıktı!         
12:02
Kızı dini nikahlı kocasıyla evlenince, çocuklarını bıçaklayıp intihar etti Kızı dini nikahlı kocasıyla evlenince, çocuklarını bıçaklayıp intihar etti         
10:18
Ceren Duman davasında hayrete düşüren sözler: İlişkiye girdikten sonra duş aldım, geldiğimde çıplak şekilde çırpınıyordu Ceren Duman davasında hayrete düşüren sözler: İlişkiye girdikten sonra duş aldım, geldiğimde çıplak şekilde çırpınıyordu         
09:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2021 22:18:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İsrail polisinden Kudüs'te Filistinlilere müdahale: 33 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement