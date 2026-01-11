İsrail Saldırılarında 4 Filistinli Hayatını Kaybetti - Son Dakika
İsrail Saldırılarında 4 Filistinli Hayatını Kaybetti

11.01.2026 13:41
İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 4 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda yaralı var.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzey, orta ve güney kesimlerinde düzenlediği saldırılarda 4 Filistinliyi yaşamını yitirdi.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentine bağlı Beni Suheyla bölgesinde İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA) hedef alması sonucu, Filistinli Muhammed ve Enes Ebu Asi'nin cenazeleri, Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'ne getirildi.

İsrail ordusunun daha önce ateşkes kapsamında çekildiği Gazze kentinin Tuffah Mahallesi'nin doğusunda, 31 yaşındaki Filistinli Muhammed Macid el-Caberi İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti.

Sağlık kaynakları, göğsünden vurulan Caberi'nin Gazze kent merkezindeki bir hastaneye kaldırıldığını ancak kurtarılamadığını aktardı.

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Megazi Mülteci Kampı'nın doğusunda da İsrail'e ait bir İHA'dan atılan füzeyle hedef alınan Muhammed el-Harazin isimli Filistinli hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Ekim ayında ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail, bombardıman ve ateş açma yoluyla yüzlerce ihlalde bulundu. Bu ihlaller sonucunda 439 Filistinli yaşamını yitirdi, 1223 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, gece saatlerinde Gazze Şeridi'nin güney, orta ve kuzeyindeki çeşitli bölgelere hava, kara ve denizden saldırlar düzenlemişti.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Güncel, İsrail, Gazze, Son Dakika

14:54
14:46
14:17
13:37
13:18
12:35
