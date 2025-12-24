İsrail, Şeyh'in Beytullahim'e Geçişine İzin Verdi

İsrail, ABD'den gelen baskı üzerine Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh'in, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytullahim kentinde yer alan Doğuş Kilisesi'ndeki dini ayine katılmasına izin verdi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail'in Beytullahim'deki Doğuş Kilisesi'nde düzenlenecek ayine katılmak üzere yola çıkan Şeyh'in konvoyunu engellediğine işaret edildi.

ABD'nin olaya müdahale etmesi üzerine İsrail'in, Şeyh'in Beytullahim kentine gitmesine izin verdiği belirtildi.

Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh'in gece saatlerinde düzenlenecek ayine Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı temsilen katılacağı ifade edildi.

Şeyh'in basın ofisi, İsrail'in Beytullahim'deki Doğuş Kilisesi'nde düzenlenen ayine katılmak üzere yola çıkan Şeyh'in konvoyunun geçişine izin vermediğini açıklamıştı.

Batı Şeria'nın güneyinde yer alan Beytüllahim, Hz. İsa'nın doğum yeri olarak kabul edilmesi ve Hz. Meryem'in doğumu gerçekleştirdiğine inanılan mağara üzerine inşa edilen Doğuş Kilisesi'ne ev sahipliği yapmasıyla Hristiyanlık inancı için kutsal bir kent niteliği taşıyor.

Her yıl aralık ayının sonlarında Noel dolayısıyla Hristiyan hacıların yoğun ilgi gösterdiği kent, bu özelliğiyle aynı zamanda önemli bir ruhani ve turistik merkez olarak öne çıkıyor.

Gazze Şeridi'ndeki İsrail saldırıları ve Batı Şeria'da artan şiddet nedeniyle, Beytüllahim'de son iki yıldır Noel'e ilişkin tüm kutlama etkinlikleri iptal edilmişti.