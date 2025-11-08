İsrail'den Suriye'nin güneyine baskın! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İsrail'den Suriye'nin güneyine baskın!

İsrail\'den Suriye\'nin güneyine baskın!
08.11.2025 21:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, Suriye'nin güneybatısındaki Kuneytra ilinde bulunan Batı Samdaniyye ve Cüret eş-Şeyh köylerine baskın düzenleyerek yol kontrol noktaları kurdu.

İsrail ordusu, Suriye'nin güneybatısındaki Kuneytra ilinde yer alan Batı Samdaniyye ve Cüret eş-Şeyh köylerinde baskın gerçekleştirdi.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, İsrail ordusuna ait 13 askeri araçtan oluşan iki devriye, Batı Samdaniyye ve Cüret eş-Şeyh köylerinde baskın düzenledi.

İSRAİL'DEN BASKIN

İsrail askerlerinin, Batı Samdaniyye ve Cüret eş-Şeyh köylerinde yaptıkları baskında köylerde yol kontrol noktaları da kurduğu bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, daha önce yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun, rejimin devrildiği 8 Aralık 2024'ten 18 Eylül'e kadar Suriye'ye 1000'den fazla hava saldırısı ve 400'den fazla kara saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, Kuneytra, Suriye, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail'den Suriye'nin güneyine baskın! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Parti’de 5 il başkanlığına atama AK Parti'de 5 il başkanlığına atama
Borsaya iki yeni şirket girdi Borsaya iki yeni şirket girdi
Nevşehir’de Hamile Kadın ve Bebeği Gaz Kaçağından Hayatını Kaybetti Nevşehir'de Hamile Kadın ve Bebeği Gaz Kaçağından Hayatını Kaybetti
Bu sözler futbol camiasını sarsacak: Yasa dışı bahis soruşturmasında 600 futbolcu ifadeye çağrılacak Bu sözler futbol camiasını sarsacak: Yasa dışı bahis soruşturmasında 600 futbolcu ifadeye çağrılacak
12 yaşında direksiyon başına geçti, bir aileyi paramparça etti 12 yaşında direksiyon başına geçti, bir aileyi paramparça etti
“Cehennem Necati“ için yeniden tutuklama kararı "Cehennem Necati" için yeniden tutuklama kararı

22:31
Bomba iddia: Gedson Fernandes, Süper Lig’in iki devine haber yolladı
Bomba iddia: Gedson Fernandes, Süper Lig'in iki devine haber yolladı
22:22
Kocaeli’de 6 kişiye mezar olan tesisteki yangının ilk anları kamerada
Kocaeli'de 6 kişiye mezar olan tesisteki yangının ilk anları kamerada
21:57
Beşiktaş, milli ara öncesi Antalyaspor engelini 3 golle geçti
Beşiktaş, milli ara öncesi Antalyaspor engelini 3 golle geçti
21:52
Kocaeli’deki yangın faciasında 7 kişi açığa alındı
Kocaeli'deki yangın faciasında 7 kişi açığa alındı
21:09
Ünlü şarkıcı Halsey’e konserinde taciz şoku
Ünlü şarkıcı Halsey'e konserinde taciz şoku
20:39
4 yıldır Türkiye’de yaşıyor İngiliz’in ülkemizle ilgili söyledikleri bomba
4 yıldır Türkiye'de yaşıyor! İngiliz'in ülkemizle ilgili söyledikleri bomba
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2025 23:10:53. #7.11#
SON DAKİKA: İsrail'den Suriye'nin güneyine baskın! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.