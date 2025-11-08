İsrail\'den Suriye\'nin güneyine baskın!

İsrail ordusu, Suriye'nin güneybatısındaki Kuneytra ilinde yer alan Batı Samdaniyye ve Cüret eş-Şeyh köylerinde baskın gerçekleştirdi.
Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, İsrail ordusuna ait 13 askeri araçtan oluşan iki devriye, Batı Samdaniyye ve Cüret eş-Şeyh köylerinde baskın düzenledi.
İsrail askerlerinin, Batı Samdaniyye ve Cüret eş-Şeyh köylerinde yaptıkları baskında köylerde yol kontrol noktaları da kurduğu bildirildi.
Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, daha önce yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun, rejimin devrildiği 8 Aralık 2024'ten 18 Eylül'e kadar Suriye'ye 1000'den fazla hava saldırısı ve 400'den fazla kara saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.
