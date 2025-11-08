İsrail\'den Suriye\'nin güneyine baskın!

İsrail ordusu, Suriye'nin güneybatısındaki Kuneytra ilinde yer alan Batı Samdaniyye ve Cüret eş-Şeyh köylerinde baskın gerçekleştirdi.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, İsrail ordusuna ait 13 askeri araçtan oluşan iki devriye, Batı Samdaniyye ve Cüret eş-Şeyh köylerinde baskın düzenledi.

İSRAİL'DEN BASKIN

İsrail askerlerinin, Batı Samdaniyye ve Cüret eş-Şeyh köylerinde yaptıkları baskında köylerde yol kontrol noktaları da kurduğu bildirildi.