Tanklar ilerledi! İsrail ordusu Suriye\'ye girdi

murat salih başçı:

bak sen kınamayı kimden öğrenmiş bunlar böyle. eyyy İsrail diye de konuşmaya başlar bu şara denilen colani. İngiltere colani ile 2016 dan beri bize çalışıyor diye açıkladı. Amerika 2014 ten beri bize çalışıyor dedi. İsrail'den de açıklama bekliyoruz. birde bizim adam diyenler de var Türkiye de. yersen