Tanklar ilerledi! İsrail ordusu Suriye'ye girdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Tanklar ilerledi! İsrail ordusu Suriye'ye girdi

Tanklar ilerledi! İsrail ordusu Suriye\'ye girdi
17.11.2025 18:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, Suriye'nin Kuneytra ilindeki Um Izam köyüne girdi. Suriye makamları, İsrail'in eylemlerinin uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirterek kınadı.

İsrail ordusu, Suriye'nin güneyindeki Kuneytra ilinin güney kırsalında yer alan Um Izam köyüne girerek ihlallerini sürdürdü.

İsrail Ordusu, ateşkese rağmen Gazze'ye yönelik saldırılarına devam ederken; Suriye'ye yönelik hamlelerine de devam ediyor.

İSRAİL ORDUSU SURİYE'YE GİRDİ

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberinde, İsrail güçlerine ait bir tank ile dört askeri aracın, Um Izam köyüne girerek Rasm el-Halebi köyüne doğru ilerlediği belirtildi.

İsrail güçlerinin gün içinde daha önce de Doğu Samedaniye köyü ile Han Arnabe beldesi arasındaki bölgeye girerek burada "kontrol noktası" kurduğu kaydedildi.

SURİYE HÜKÜMETİ KINADI

Suriye makamları ise İsrail'in bu eylemlerinin 1974'te imzalanan Çatışmaların Ayrıştırılması Anlaşması'nı ve uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirterek saldırıları kınadı ve uluslararası topluma ihlallerin durdurulması için kararlı bir tutum sergileme çağrısında bulundu.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, Kuneytra, İsrail, Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tanklar ilerledi! İsrail ordusu Suriye'ye girdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Oa343862!:
    İhlal ediyor, kimseyi takmıyor, Varmi durduracak babayiğit yok. Konusmayda gerek yok 21 1 Yanıtla
  • murat salih başçı:
    bak sen kınamayı kimden öğrenmiş bunlar böyle. eyyy İsrail diye de konuşmaya başlar bu şara denilen colani. İngiltere colani ile 2016 dan beri bize çalışıyor diye açıkladı. Amerika 2014 ten beri bize çalışıyor dedi. İsrail'den de açıklama bekliyoruz. birde bizim adam diyenler de var Türkiye de. yersen 2 1 Yanıtla
  • Yasin null:
    süriye ancak Türkiyeye güçü yeter. tampon bölge açmamıza izin verilmedi zamanında. beter olun 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kongo’da maden sahasındaki göçükte 70 işçi can verdi Kongo'da maden sahasındaki göçükte 70 işçi can verdi
Arnavutköy’de ’ses’ tartışması sopalı kavgaya dönüştü Arnavutköy'de 'ses' tartışması sopalı kavgaya dönüştü
Yurda pencereden çıkmaya çalışan öğrenci, kabusu yaşadı Yurda pencereden çıkmaya çalışan öğrenci, kabusu yaşadı
Çiftçi böyle isyan etti: Satarsam şerefsizim, koyunları otlatacağım Çiftçi böyle isyan etti: Satarsam şerefsizim, koyunları otlatacağım
Polis okulunda kahreden olay: 20 yaşındaki öğrenci intihar etti Polis okulunda kahreden olay: 20 yaşındaki öğrenci intihar etti
Belediye başkanından bu kahvaltı sofrasına yanıt var Belediye başkanından bu kahvaltı sofrasına yanıt var

20:27
Shakhtar Donetsk’ı çalıştıran Arda Turan en büyük hayalini açıkladı
Shakhtar Donetsk'ı çalıştıran Arda Turan en büyük hayalini açıkladı
19:56
Fatih’teki zehirlenme olayında, baba da hayatını kaybetti
Fatih'teki zehirlenme olayında, baba da hayatını kaybetti
19:14
Mert Hakan Yandaş’ı umre ziyaretinde gören bir kişi yaptığıyla pes dedirtti
Mert Hakan Yandaş'ı umre ziyaretinde gören bir kişi yaptığıyla pes dedirtti
19:14
4 yıl önce kaçırıldığı iddia edildi İçerik üreticisinden yanıt var
4 yıl önce kaçırıldığı iddia edildi! İçerik üreticisinden yanıt var
19:05
Anne ve 2 çocuğunun öldüğü olayla ilgili Erdoğan’dan ilk açıklama
Anne ve 2 çocuğunun öldüğü olayla ilgili Erdoğan'dan ilk açıklama
18:21
Kongo’da bakan ve heyetini taşıyan uçak pistten çıktı
Kongo'da bakan ve heyetini taşıyan uçak pistten çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2025 20:54:36. #7.12#
SON DAKİKA: Tanklar ilerledi! İsrail ordusu Suriye'ye girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.