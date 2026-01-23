İsrail Tankı Lübnan Ordusuna Ateş Açtı

İsrail ordusuna ait bir tankın, Lübnan'ın güneyinde Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) ile ortak saha görevi yürüten Lübnan ordusu birliğinin çevresine ateş açtığı bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, güney sınırına yakın Hiyam beldesinin güneyinde UNIFIL ile birlikte saha görevi icra eden Lübnan askerlerinin çevresine saldırı düzenlendi.

Saldırının, Hamamis bölgesindeki bir İsrail askeri noktasında bulunan tanktan açılan ateşten kaynaklandığı aktarıldı.

Saldırıya ilişkin Lübnan ordusundan ya da UNIFIL'den henüz bir açıklama yapılmadı.