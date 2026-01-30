İsrail Uçakları Suriye'ye Şüpheli Sıvı Püskürttü - Son Dakika
İsrail Uçakları Suriye'ye Şüpheli Sıvı Püskürttü

30.01.2026 11:35
İsrail'e ait uçakların Suriye'de tarım arazilerine püskürttüğü bilinmeyen maddeler endişe yarattı.

İsrail'e ait uçakların, Suriye'nin güneybatısındaki Kuneytra kırsalında bulunan tarım arazilerine içeriği bilinmeyen sıvı maddeler püskürttüğü bildirildi.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberine göre, İsrail işgal güçlerine ait bir tarım uçağı, Kuneytra ilinin orta ve kuzey kesimlerindeki birçok köy ve beldede tarım arazilerinin üzerine "şüpheli sıvılar" püskürttü.

Bu maddelerin çevre ve halk sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yaratma ihtimali, bölge sakinleri arasında büyük endişeye yol açtı.

Suriye resmi ajansı SANA benzer bir olayın 25 Ocak'ta da yaşandığını, İsrail uçaklarının Kuneytra kırsalında yine bilinmeyen maddeler püskürttüğünü duyurmuştu.

Tarım ve Orman Müdürlükleri durumun netleşmesi için söz konusu arazilerden numuneler alındığını açıklamıştı.

Yetkililer, test sonuçları açıklanana kadar çiftçileri ve hayvan sahiplerini, sıvıların püskürtülüğü alanlara yaklaşmamaları ve bu bölgelerde otlatma yapmamaları konusunda uyarmıştı.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Suriye, İsrail, Tarım, Çevre, Son Dakika

