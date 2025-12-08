İsrail ve Katar İlişkileri Yeniden Canlanıyor - Son Dakika
İsrail ve Katar İlişkileri Yeniden Canlanıyor

08.12.2025 00:21
İsrail ve Katar, New York'ta ilişkilerini canlandırmak için gizli bir toplantı düzenleyecek.

ABD basını, İsrail ve Katar'ın, ilişkileri yeniden canlandırmak için bugün New York'ta bir toplantı düzenleyeceği iddia edildi.

Axios haber sitesine bilgi veren iki kaynağa göre, İsrail ve Katarlı üst düzey yetkililer, iki ülke arasındaki ilişkileri yeniden canlandırmak için New York'ta gizli bir toplantıda bir araya gelecek.

ABD, İsrail ve Katar'ın, "Doha'daki başarısız İsrail saldırısının ardından ilişkileri yeniden yapılandırmak için" New York'ta üçlü bir toplantı düzenleyecek.

Söz konusu toplantı, ABD'nin iki ülke arasındaki krizi çözmek amacıyla üçlü bir mekanizma önermesinin ardından gerçekleşecek ilk buluşma olacak.

Üçlü toplantıda büyük ölçüde Gazze barış anlaşmasına, özellikle de Hamas'ın silahsızlandırılması ve anlaşmanın ikinci aşamasına geçişte "diğer hassas konulara" odaklanılması bekleniyor.

Katar'ın Gazze'de ateşkes için arabulucu olarak görev üstlenmesinden bu yana, ilk defa iki ülke yetkililerini bir araya getirecek üst düzey toplantı, ABD hükümetinin Gazze barış sürecinin yeni bir aşamaya geçtiğini duyurmaya hazırlandığı bir dönemde gerçekleşiyor.

İsrail'in Katar'a saldırısında 6 kişi yaşamını yitirmişti

İsrail ordusu, 9 Eylül'de Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemişti.

Hamas'ın lider kadrosunun kurtulduğu saldırıda, Hamas Siyasi Büro üyesi Halil el-Hayye'nin oğlu ile 4 Hamas mensubu ve bir Katar polisi olmak üzere 6 kişi yaşamını yitirmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise 10 Eylül'de yaptığı açıklamada, Katar'a, "Ya onları sınır dışı edersiniz ya da adalete teslim edersiniz. Bunu yapmazsanız, biz yapacağız." ifadeleriyle yeni saldırı tehdidinde bulunmuştu.

Netanyahu, aynı ayın sonlarında, Beyaz Saray ziyareti esnasında, Trump'ın ısrarı üzerine, söz konusu saldırıdan dolayı Katar'dan özür dilemişti.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Dış Politika, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, New York, İsrail, Güncel, Katar, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail ve Katar İlişkileri Yeniden Canlanıyor - Son Dakika

