Üye Girişi
İsrail ve Kazakistan'dan Ekonomik İşbirliği Vurgusu

İsrail ve Kazakistan\'dan Ekonomik İşbirliği Vurgusu
27.01.2026 15:10
Kazakistan ve İsrail, ticaret ve yatırımların artırılması için mutabakat zaptları imzaladı.

Kazakistan Dışişleri Bakanı Yermek Koşerbayev, resmi ziyaret için Kazakistan'ın başkenti Astana'ya gelen İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ile görüştü.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Azerbaycan temaslarının ardından Kazakistan'a geldi. Kazakistan Dışişleri Bakanı Yermek Koşerbayev, Gideon Saar'ı makamında kabul etti.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı binasında yapılan Koşerbayev ve Saar görüşmesinde ticari-ekonomik, yatırım, yenilikçi ve insani alanlarda iş birliğinin genişletilmesi konularının yanı sıra bölgesel gündemin güncel konuları ele alındı. Görüşme sonucunda taraflar arasında kamu diplomasisi, diplomatik personelin eğitimi alanında iş birliği, ulusal pasaport sahibi vatandaşların vizesiz seyahat edebilmelerine ilişkin bir anlaşma yapılmasına dair mutabakat zaptları dahil olmak üzere bir dizi belge imzalandı.

"Ekonomik iş birliğini genişletmeye hazırız"

İki bakan görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi. Kazak Bakan Koşerbayev, İsrailli mevkidaşının ziyaretinin tarafların ikili ilişkileri güçlendirme konusundaki karşılıklı arzunun göstergesi olduğunu belirterek, "2025 yılın ocak-kasım dönemlerinde ülkelerimiz arasındaki ticaret hacmi 162 milyon dolar oldu. Son 20 yılda Kazakistan ekonomisine İsrail'den 500 milyon dolar civarında yatırım çekildi" ifadelerini kullandı.

Saar ise Kazakistan'ın İsrail için güvenilir ortak olduğunu belirterek, "Ülkelerimiz arasındaki ilişkiler ortak bir tarihe ve demokratik değerlere dayanmaktadır. Cumhurbaşkanı Tokayev'in ileri görüşlü, geleceğe yönelik politikalarını son derece takdir ediyoruz ve bu ortaklığın potansiyelini tam olarak kullanmayı amaçlıyoruz" dedi.

İsrailli bakan, siber güvenlik, sağlık, tarım ve su kaynakları yönetimi alanlarında yatırım dahil olmak üzere ekonomik iş birliğini genişletmeye hazır olduklarını söyledi. - ASTANA

Kaynak: İHA

Dış Politika, Kazakistan, Diplomasi, Politika, Ekonomi, İsrail, Son Dakika

