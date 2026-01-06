İsrail ve Suriye Müzakereleri Yeniden Başladı - Son Dakika
İsrail ve Suriye Müzakereleri Yeniden Başladı

06.01.2026 21:45
İsrail, ABD desteğiyle Suriye ile diyaloğa devam etme kararı aldı. Dürzilerin korunması vurgulandı.

İsrail, ABD'nin desteği ve girişimiyle Suriye ile müzakerelerin yeniden başladığını ve son görüşmede "ortak hedeflere ulaşmak ve Suriye'deki Dürzilerin korunması için diyaloğa devam edilmesi kararı alındığını" duyurdu.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail ve Suriye arasındaki siyasi diyalog ABD'nin destek ve girişimiyle birkaç ay aradan sonra yeniden başladı.

Diyaloğun "ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu'da barışı yaymak vizyonu çerçevesinde gerçekleştirildiği", İsrail'in görüşmelerde vatandaşlarının güvenliği ve sınır ötesi tehditleri önlemenin önemini vurguladığı aktarıldı.

İsrail'in iki ülkenin de çıkarına olacak şekilde ekonomik işbirliğini ilerletmeye ve bölgesel barış ve istikrara bağlılığını sunduğu ileri sürüldü.

Taraflar arasında "ortak hedeflere ulaşmak ve Suriye'deki Dürzilerin korunması için diyaloğa devam edilmesi kararının alındığı" belirtildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinin ardından Suriye ile görüşmelere devam edilmesi kararı alınmıştı.

İsrail ve Suriye heyetleri Paris'te ABD'nin arabulucuğuyla dün bir görüşme gerçekleştirmişti.

İsrail tarafı müzakere heyetinde değişikliğe gitmiş, Tel Aviv'i İsrail'in Washington Büyükelçisi Yechiel Leiter, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun askeri danışmanı aynı zamanda sıradaki Mossad Direktörü Roman Gofman ve Ulusal Güvenlik Konseyi Başkan Vekili Gil Reich temsil etmişti.

Suriye tarafınıysa Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve Genel İstihbarat İdaresi Başkanı Hüseyin es-Selame??????? temsil etmişti.

ABD'den görüşmelere ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ve ABD Başkanı Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner katılmıştı.

İsrail basınında, İsrai-Suriye-ABD'nin yer alacağı, taraflar arasındaki anlaşmazlıkları gidermek ve sorunları çözmek üzere ortak iletişim mekanizması kurulması kararlaştırıldığı iddia edilmişti.

Kaynak: AA

Dış Politika, Diplomasi, Orta Doğu, Suriye, İsrail, Güncel, Son Dakika

