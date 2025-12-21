Netanyahu'dan 'sivil ordu' planı! 10 bin eve birden silah dağıtacak - Son Dakika
Netanyahu'dan 'sivil ordu' planı! 10 bin eve birden silah dağıtacak

21.12.2025 20:41
Ani bir saldırı ihtimaline karşı alarm seviyesini yükselten İsrail ordusu, yeni bir planı devreye aldı. Söz konusu plana göre yaklaşık 10 bin yedek askere, tam dolu şarjörler, kask ve savaş yeleğiyle birlikte M4 cinsi bir tüfek evlerine teslim edilecek. Planla, üniformalarını yılda sadece birkaç hafta giyecek ve teçhizatları çoğu zaman kişisel eşyaları olarak kalacak olan bu yedek askerlerin her an göreve hazır olması hedefleniyor.

İsrail ordusu, ani bir saldırı ihtimaline karşı alarm seviyesini yükseltti. Tel Aviv yönetimi, yaklaşık 10 bin yedek askerin evlerinde tam teçhizatlı ve silahlı şekilde hazır beklemesini öngören yeni bir planı devreye almaya hazırlanıyor.

10 BİN YEDEK ASKER TAM TEÇHİZAT İLE DONATILACAK

Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, söz konusu plan; ordunun, yaklaşık bir yıl önce kurduğu, yedek askerlik görevlerini tamamladıktan sonra tekrar gönüllü olan 40- 60 yaşlarındaki yaşlı yedek askerlerden oluşan "David Tümeni" etrafında şekilleniyor.

İsrail ordusu, yaklaşık 10 bin yedek askeri evlerinde de silahlandırmayı planlıyor

Buna göre, 10 bin kişiden oluşan tümendeki her bir askere tam dolu şarjörler, kask ve savaş yeleğiyle birlikte evine teslim edilecek M4 cinsi bir tüfek verilecek. Habere göre, bu planla, İsrail'in 7 Ekim 2023'te yaşananlara benzer bir durumla karşılaşması halinde tümenin her an göreve hazır olması hedefleniyor.

YIL BOYUNCA EVLERİNDE DURACAK

Bu, söz konusu tümendeki yedek askerlerin evlerinde yıl boyunca duracak uzun namlulu bir tüfeğe sahip olmaları anlamına geliyor. Plana göre bu yedek askerler, üniformalarını yılda sadece birkaç hafta giyecek. Bu da tüfeğin çoğu zaman kişisel eşyaları olarak kalması, kendilerinin ise tam olarak sivil olması demek.

İsrail ordusu, yaklaşık 10 bin yedek askeri evlerinde de silahlandırmayı planlıyor

SAYILARI 400 BİNİ BULUYOR

İsrail ordusu önceleri, izin dönemlerinde silahlarla oynanmasından kaynaklanabilecek güvenlik olayları ya da hırsızlık endişesiyle yedek askerlerin silahlarıyla evlerine dönmelerine izin vermiyordu. Ancak 7 Ekim'den sonra ordunun politikalarında büyük değişim yaşandığı görülüyor. Gazeteye göre, İsrail ordusundaki yedek asker sayısı yaklaşık 400 bini buluyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, İsrail, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Güven Hakan Güven Hakan:
