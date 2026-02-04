İsrail, YPG'nin Temsilcisini Ağırladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İsrail, YPG'nin Temsilcisini Ağırladı

04.02.2026 14:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail, YPG'nin sözde özerk yönetim temsilcisi Azad Halil'i mecliste kabul etti ve destek mesajı verdi.

İsrail, Suriye ordusunun düzenlediği operasyonlarla bir çok bölgeyi elinden kurtardığı terör örgütü YPG'nin işgali altındaki bölgelerdeki sözde özerk yönetimin bir temsilcisini mecliste ağırladı.

İsrail Diaspora Bakanı Amichai Chikli, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail, Rojava'daki Kürt azınlığın yanında durmaktadır." iddiasında bulundu.

Terör örgütü YPG'nin işgali altındaki bölgelerdeki sözde özerk yönetimin temsilcisi Azad Halil'i İsrail meclisinde ağırladıklarını belirten İsrailli bakan, Halil'i, Likud'un Dürzi Milletvekili Afif Abed ve İsrail Meclisi Dışişleri ve Savunma Komitesi Üyesi Milletvekili Amit Halevi ile bir araya getirdiğini duyurdu.

Chikli'nin paylaşımına cevap olarak X hesabından açıklama yapan sözde özerk yönetimin temsilcisi, İsrail'de desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Terör örgütü YPG'nin işgali altındaki bölgelerdeki sözde özerk yönetimin temsilcisi, Kürt halkı ve Yahudi halkının dost olduğunu iddia etti.

Suriye ordusu terör örgütü YPG'ye yönelik operasyonlarda Fırat'ın doğusunda Deyrizor ve Rakka kent merkezi ve kırsalını terörden arındırmıştı.

Suriye Hükümeti, YPG ile 2 Şubat'ta yürürlüğe giren anlaşma gereği, örgütün işgalindeki Haseke kenti ve Kamışlı ilçesinde de konuşlanma ve buraları teslim alma sürecini başlatmıştı.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güncel, İsrail, YPG, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, YPG'nin Temsilcisini Ağırladı - Son Dakika

İspanya, 16 yaşın altındaki çocukların sosyal paylaşım ağlarına erişimini yasaklayacak İspanya, 16 yaşın altındaki çocukların sosyal paylaşım ağlarına erişimini yasaklayacak
Putin’e aba altından sopa Burnunun dibine dev bir ordu gönderiyorlar Putin'e aba altından sopa! Burnunun dibine dev bir ordu gönderiyorlar
Rıza Akpolat’ın bacanağından mahkemede ’villa’ savunması Rıza Akpolat'ın bacanağından mahkemede 'villa' savunması
Kalp rahatsızlığı nedeniyle emekli edilen astsubay, kalp krizinden öldü Kalp rahatsızlığı nedeniyle emekli edilen astsubay, kalp krizinden öldü
Fenerbahçe’ye transferi gerçekleşmeyen Kante’den olay hamle Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşmeyen Kante'den olay hamle
ABD Başkanı Trump’tan İran ile ilgili yeni açıklama: Anlaşamazsak kötü şeyler olur ABD Başkanı Trump'tan İran ile ilgili yeni açıklama: Anlaşamazsak kötü şeyler olur

15:23
Oğlu ve yeğenini kaybeden baba, binden fazla canın kurtarılmasına öncülük etti
Oğlu ve yeğenini kaybeden baba, binden fazla canın kurtarılmasına öncülük etti
14:32
Ünlü isimlerin uğrak mekanı, ’Evsiz Mehmet’e kaldı
Ünlü isimlerin uğrak mekanı, 'Evsiz Mehmet'e kaldı
14:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır’da Sisi tarafından karşılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'da! Sisi tarafından karşılandı
14:12
Ülkeyi alarma geçiren iddia Beyin örnekleri ABD’ye gönderildi
Ülkeyi alarma geçiren iddia! Beyin örnekleri ABD'ye gönderildi
13:52
Kemik fışkıran dehşet çiftliğinden haber var İzler tek bir kişide yoğunlaşıyor
Kemik fışkıran dehşet çiftliğinden haber var! İzler tek bir kişide yoğunlaşıyor
12:57
Zincir marketlerde ’’Kampanyalı’’ satılan dönerden at ve eşek eti çıktı
Zincir marketlerde ''Kampanyalı'' satılan dönerden at ve eşek eti çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 15:37:57. #.0.4#
SON DAKİKA: İsrail, YPG'nin Temsilcisini Ağırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.