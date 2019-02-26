Son Dakika Haberleri: İsrailli Bakandan Mescid-i Aksa'ya Baskın

İsrailli Bakandan Mescid-i Aksa'ya Baskın

1 saat önce

İsrail Tarım Bakanı Uri Ariel ve beraberindeki bir grup fanatik Yahudi, İsrail polisi korumasında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

İsrailli Bakandan Mescid-i Aksa'ya Baskın, System.String[]
İsrail Tarım Bakanı Uri Ariel ve beraberindeki bir grup fanatik Yahudi, İsrail polisi korumasında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, Ariel'in, bu sabah bir grup fanatik Yahudi eşliğinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, Ariel ve beraberindekilerin, Aksa'nın avlusunda bir süre dolaştıktan sonra bölgeden ayrıldığı ifade edildi.

İsrail'deki koalisyon hükümetinde Yahudi Evi Partisi'nden bakan olan Ariel, sık sık Mescid-i Aksa'ya baskın düzenliyor.

Geçen yıl birçok kez Aksa'ya baskın düzenleyen Ariel, en son 5 Şubat'ta Harem-i Şerif'e girmişti.

Fanatik Yahudiler, İsrail polisi eşliğinde zaman zaman sabah ve öğleden sonra Mescid-i Aksa'nın avlusuna giriyor. Bu durum sık sık bölgede gerginliğin tırmanmasına ve Filistinliler ile İsrail polisi arasında arbede yaşanmasına neden oluyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında, sözde "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 11:00 Kaynak: AA

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