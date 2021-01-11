İsrailli insan hakları örgütleri Filistinli tutuklulara Kovid-19 aşısı yapılması için mahkemeye başvurdu - Son Dakika

İsrailli 5 insan hakları örgütü Kamu Güvenliği Bakanı Amir Ohana'nın İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapılmaması talimatını mahkemeye taşıdı.

İsrail'deki 5 insan hakları örgütü, dün İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara Kovid-19 aşısı yapılması için İsrail Yüksek Mahkemesine başvurdu.

Söz konusu örgütlerden yapılan yazılı açıklamada, Kamu Güvenliği Bakanı Ohana'nın Filistinli tutuklulara aşı yapılaması talimatından geri adım atmaması nedeniyle Yüksek Mahkemeye başvurdukları belirtildi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Sağlık Bakanlığının yönetmeliğine rağmen Ohana'nın İsrail hapishanelerindeki "güvenlik" tutuklularına Kovid-19 aşısı yapılmaması için geçen ay ilgili kurumlara talimat gönderdi.

Haberde, Kamu Güvenliği Bakanlığı tarafından gönderilen talimatta "Filistinli" ifadesinin geçmediği ancak İsrail hapishanelerinde Filistinlilerin dışında "güvenlik" tutuklusu bulunmadığı vurgulandı.

Filistin Esirler Cemiyeti'nin verilerine göre, İsrail hapishanelerinde 190 Filistinli tutuklu Kovid-19'a yakalandı.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde hala 380'i idari tutuklu olmak üzere 4 bin 400 Filistinli bulunuyor.