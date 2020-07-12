İsrailli oyuncudan Filistinli çocuklara ırkçı video - Son Dakika

İsrailli oyuncudan Filistinli çocuklara ırkçı video

İsrailli oyuncu Roy Oz'un 5 yıl önce çektiği bir videoda Filistinli çocuklara ırkçı hakaretlerde bulunması tepki çekti.

İsrailli oyuncu Roy Oz'un 5 yıl önce çektiği bir videoda Filistinli çocuklara ırkçı hakaretlerde bulunması tepki çekti.

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Sosyal medya uygulaması TikTok üzerinden dün yayılan videoda, İsrailli oyuncunun Filistinli çocuklara yönelik ırkçı sözler ettiği görülüyor.

Çocuklara yönelik filmleri ve televizyon şovlarıyla tanınan Oz da Instagram hesabından yaptığı açıklamada, videodaki kişinin kendisi olduğunu itiraf etti.

Videoda kendisi görülmeyen Oz, Necef bölgesinde çocukları ve eşiyle arabada gezerken şoför koltuğundan dışarıdaki Filistinli çocuklara kek uzatıyor.

Oz, kendi çocuklarına "Kim bir Bedeviyi beslemek ister?" diye sorarak dışarıda bekleyen Filistinli çocuklarla alay ediyor.

Açıklamasında videonun 5 yıl öncesine ait olduğunu belirten Oz, ırkçı davranışı nedeniyle özür diledi.

Tepkiler

İsrail meclisi Knesset'te Çocuk Hakları Komisyonu Başkanı Yusuf Cabbarin söz konusu videoyu "ırkçı" diye nitelendirirken, meclisi pazartesi günü bu konuyu görüşmek üzere acil toplantıya çağıracağını açıkladı.

Necef bölgesindeki Rahat kentinin Belediye Başkanı Faiz Abu Eshiben de yaptığı açıklamada, Oz'un Filistinli çocukları maymun yerine koyarak hakaret ettiğini belirterek "Bu kişi, bırakın çocukları eğitmeyi, onların karşısına çıkmayı bile hak etmiyor." diye konuştu.

Filistin asıllı İsrail milletvekili Hiba Tezben de Twitter hesabından yayımladığı mesajda, ırkçı ve baskıcı politikaların İsrail'de yeni nesli nefret ve kibirle yetiştirdiğini vurgulayarak "Şimdi de çocuklarına insanlık dışı davranmayı öğretiyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail Meclisindeki Ortak Arap Listesi Bloku Başkanı Eymen Avde, Times of Israel gazetesine yaptığı açıklamada, "Necef'teki Araplar, bu ırkçılıktan önce de buradaydı ve sonrasında da burada olacaklar." ifadesini kullandı.

İsrail'in güneyindeki Necef çölünde yaşayan ve İsrail tarafından tanınmayan Bedeviler, su, elektrik ve ulaşım gibi hizmetlerden mahrum bulunuyor.

Bölge halkının yaptığı binalar da İsrail tarafından "yasa dışı" kabul edilerek yıkılıyor.

Instagram, İsrail, Necef, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 16:33 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrailli oyuncudan Filistinli çocuklara ırkçı video - Son Dakika
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