İsrailli Saldırganlar Batı Şeria'da Filistinlilere Saldırdı

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin beldelerine saldırarak hayvanlarını çaldı.

İsrail ihlallerini belgeleyen aktivist Usame Mahamira, yaptığı basın açıklamasında, İsrailli grupların, Batı Şeria'nın El Halil kentine bağlı Yata bölgesinde Filistinlilere eş zamanlı saldırılar düzenlediklerini belirtti.

İsraillilerin saldırıları sonucu Yata bölgesinde Filistinli bir gencin yaralandığını aktaran Mahamira, İsraillilerin Filistinli Ahmed İsmail Ebu Arram'ın evine saldırarak oğlu Muhammed'i darp ettiklerini ve telefonunu gasp ettiklerini ifade etti.

Mahamira, İsrailli saldırganların Filistinlilere ait küçük baş hayvanları çaldıklarını ve bazı ağılları ateşe verdiklerini aktardı.

Öte yandan Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, Yata bölgesine ulaşmaya çalışan ekiplerinin de İsraillilerin taşlı saldırılarına maruz kaldığı belirtildi.

Filistin topraklarında İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını başlattığı 8 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de baskınlar, gözaltılar, öldürmeler, ev yıkımları, zorla yerinden etme ve yerleşim faaliyetleri belirgin şekilde arttı.

Filistinli resmi kaynaklara göre, bu süreçte Batı Şeria'da en az 1108 Filistinli hayatını kaybetti, 11 bin 500'den fazla kişi yaralandı ve 21 bini aşkın Filistinli gözaltına alındı.