İsrailli Saldırganlar Nablus'ta Araçları Ateşe Verdi

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Nablus kentinin kuzeyindeki Bazariya köyünde 5 aracı ateşe verirken, bir okula saldırarak duvarlarına ırkçı sloganlar yazdı.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yayımlanan habere göre İsrailliler, Filistinlilerin araçlarına ve bir okula saldırdı.

Saldırgan İsrailliler Nablus'taki Bazariya köyünde 5 aracı ateşe vererek kullanılamaz hale getirdi.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Nablus'un güneyindeki Calud Ortaokuluna da saldırdı.

Sınıflardan birini ateşe veren saldırganlar, okulda hasara yol açtı ve duvarlarına ırkçı sloganlar yazdı.