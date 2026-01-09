İsrailli Saldırganlar Nablus'ta Araçları Ateşe Verdi - Son Dakika
İsrailli Saldırganlar Nablus'ta Araçları Ateşe Verdi

09.01.2026 11:32
İsrailliler, Nablus'taki Bazariya köyünde araçları ateşe verip okulda ırkçı sloganlar yazdı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Nablus kentinin kuzeyindeki Bazariya köyünde 5 aracı ateşe verirken, bir okula saldırarak duvarlarına ırkçı sloganlar yazdı.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yayımlanan habere göre İsrailliler, Filistinlilerin araçlarına ve bir okula saldırdı.

Saldırgan İsrailliler Nablus'taki Bazariya köyünde 5 aracı ateşe vererek kullanılamaz hale getirdi.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Nablus'un güneyindeki Calud Ortaokuluna da saldırdı.

Sınıflardan birini ateşe veren saldırganlar, okulda hasara yol açtı ve duvarlarına ırkçı sloganlar yazdı.

Kaynak: AA

