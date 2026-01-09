İsrailli Saldırganlar Nablus'ta Araçları Ateşe Verdi

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Nablus kentinin kuzeyindeki Bazariya köyünde 5 aracı ateşe verirken, bir okula saldırarak duvarlarına ırkçı sloganlar yazdı.
Filistin resmi ajansı WAFA'da yayımlanan habere göre İsrailliler, Filistinlilerin araçlarına ve bir okula saldırdı.
Saldırgan İsrailliler Nablus'taki Bazariya köyünde 5 aracı ateşe vererek kullanılamaz hale getirdi.
Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Nablus'un güneyindeki Calud Ortaokuluna da saldırdı.
Sınıflardan birini ateşe veren saldırganlar, okulda hasara yol açtı ve duvarlarına ırkçı sloganlar yazdı.
