İsrailliler Batı Şeria'da 3 Filistinliyi Yaraladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İsrailliler Batı Şeria'da 3 Filistinliyi Yaraladı

07.02.2026 18:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsraillilerin Ürdün Vadisi'nde Filistinlilere saldırarak 3 kişiyi yaraladı. Olayın ardından tedavi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ürdün Vadisi (Ağvar) bölgesinde 3 Filistinliyi darbederek yaraladığı bildirildi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrailliler, Ürdün Vadisi'ndeki Muhayba bölgesinde Filistinlilere saldırdı.

İsrailliler tarafından darbedilen 3 Filistinli yaralandı.

Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılardan 2'si olay yerinde tedavi edildi, 1'i hastaneye sevk edildi.

Filistin topraklarında İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını başlattığı 8 Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de baskınlar, gözaltılar, öldürmeler, ev yıkımları, zorla yerinden etme ve yerleşim faaliyetleri belirgin şekilde arttı.

Filistinli resmi kaynaklara göre, bu süreçte Batı Şeria'da en az 1112 Filistinli hayatını kaybetti, 11 bin 500'den fazla kişi yaralandı ve 21 bini aşkın Filistinli gözaltına alındı.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi verilerine göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da 2025'te 4 bin 723 saldırı düzenledi. Bu saldırılar sonucunda 1090 kişilik 13 bedevi topluluk yerinden edildi.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Batı Şeria, Orta Doğu, Güncel, Ürdün, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrailliler Batı Şeria'da 3 Filistinliyi Yaraladı - Son Dakika

Manisa sağanak sonrası kabusu yaşadı Caddeler sular altında kaldı, öğrenciler tahliye edildi Manisa sağanak sonrası kabusu yaşadı! Caddeler sular altında kaldı, öğrenciler tahliye edildi
Maliyeti açıklandı Agbadou resmen Beşiktaş’ta Maliyeti açıklandı! Agbadou resmen Beşiktaş'ta
Müzakere masasından kalkar kalmaz açıklandı ABD’den İran’a ağır darbe Müzakere masasından kalkar kalmaz açıklandı! ABD'den İran'a ağır darbe
Londra polisi harekete geçti, Epstein bağlantılı eski büyükelçinin iki evine baskın Londra polisi harekete geçti, Epstein bağlantılı eski büyükelçinin iki evine baskın
İspanya’da Musk–Sanchez gerilimi büyüyor: Başbakan Yardımcısı da verdi veriştirdi İspanya'da Musk–Sanchez gerilimi büyüyor: Başbakan Yardımcısı da verdi veriştirdi
Direksiyon başında alkollü yakalandı, polise söyledikleri şok etti Direksiyon başında alkollü yakalandı, polise söyledikleri şok etti

18:24
TÜVTÜRK’te polis memurunun öldürülmesine ilişkin olayda 2 tutuklama
TÜVTÜRK'te polis memurunun öldürülmesine ilişkin olayda 2 tutuklama
17:43
Herkes aynı soruyu soruyor Fener taraftarını kahreden gol
Herkes aynı soruyu soruyor! Fener taraftarını kahreden gol
16:59
Epstein dosyalarında yeni isimler göze çarpıyor
Epstein dosyalarında yeni isimler göze çarpıyor
16:43
TÜVTÜRK’te öldürülen polisin eşi: İki çocuğum babasız kaldı, benim yarım gitti
TÜVTÜRK'te öldürülen polisin eşi: İki çocuğum babasız kaldı, benim yarım gitti
16:07
Ayağı takılıp düşen astsubay feci şekilde can verdi
Ayağı takılıp düşen astsubay feci şekilde can verdi
15:49
Fatih’teki banka soygunu kamerada
Fatih'teki banka soygunu kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2026 19:08:34. #7.11#
SON DAKİKA: İsrailliler Batı Şeria'da 3 Filistinliyi Yaraladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.