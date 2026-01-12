ISRO'nun PSLV-C62 Misyonu Başarısızlıkla Sonuçlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

ISRO'nun PSLV-C62 Misyonu Başarısızlıkla Sonuçlandı

12.01.2026 11:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hindistan Uzay Araştırma Ajansı'nın PSLV-C62 misyonu, üçüncü aşamada yaşanan anormallikle başarısız oldu.

Hindistan Uzay Araştırma Ajansının (ISRO), "PSLV-C62" misyonu, üçüncü aşamada karşılaşılan anormallik nedeniyle başarısızlıkla sonuçlandı.

Hint basınında yer alan haberlere göre, Sriharikota Adası'ndan yerel saatle 10.17'de yaklaşık 260 ton ağırlığındaki PSLV-DL roketi fırlatıldı.

Roketin ilk iki aşaması ve ayrılma süreci planlandığı şekilde tamamlandı. Ancak üçüncü aşamada roketin görev kontrol merkeziyle bağlantısı kesildi ve yörüngeye yerleştirme sağlanamadı.

PSLV-C62 misyonu kapsamında toplam 16 uydunun yörüngeye yerleştirilmesi hedeflendiyordu, görevin başarısız olmasıyla bu uyduların tamamı kaybedildi.

ISRO, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "PSLV-C62 misyonu, PS3 aşamasının son bölümünde bir anormallikle karşılaştı. Olayla ilgili ayrıntılı bir inceleme başlatıldı." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

Hindistan, Güncel, Uzay, Son Dakika

Son Dakika Güncel ISRO'nun PSLV-C62 Misyonu Başarısızlıkla Sonuçlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sıra o ülkede mi Trump açık açık tehdit etti Sıra o ülkede mi? Trump açık açık tehdit etti
22 yıllık cinayetin zanlısı gizlendiği adreste yakalandı 22 yıllık cinayetin zanlısı gizlendiği adreste yakalandı
Hiç boş kalmıyor, bu eve gelen her şeyi kırıp döküyor Hiç boş kalmıyor, bu eve gelen her şeyi kırıp döküyor
Para cezaları nafile Karı koca araçtan inip dehşeti yaşattı Para cezaları nafile! Karı koca araçtan inip dehşeti yaşattı
Cani koca dehşet saçtı Önce kurşun yağdırdı, sonra karakola gitti Cani koca dehşet saçtı! Önce kurşun yağdırdı, sonra karakola gitti
Kadınlar Türkiye Kupası’nın sahibi Galatasaray’ı farklı mağlup eden Fenerbahçe Kadınlar Türkiye Kupası'nın sahibi Galatasaray'ı farklı mağlup eden Fenerbahçe

13:14
Komşu ülkede polis telefonlara bu mesajı göndermeye başladı
Komşu ülkede polis telefonlara bu mesajı göndermeye başladı
13:00
SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu
SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu
11:55
Arnavutköy Belediyesi’nden ’’Kemerleri sıkın’’ diyen Bakan Şimşek’i kızdıracak karar
Arnavutköy Belediyesi'nden ''Kemerleri sıkın'' diyen Bakan Şimşek'i kızdıracak karar
11:54
Komşuda tehlikeli gelişme Hükümet yanlıları da sokağa indi
Komşuda tehlikeli gelişme! Hükümet yanlıları da sokağa indi
10:43
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da
10:39
Böyle evlat olmaz olsun Babasını baltayla öldürmüştü, detaylar kan dondurdu
Böyle evlat olmaz olsun! Babasını baltayla öldürmüştü, detaylar kan dondurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 14:44:52. #7.11#
SON DAKİKA: ISRO'nun PSLV-C62 Misyonu Başarısızlıkla Sonuçlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.