İşsizlik Oranı Yükseliyor: Kadınlarda Durum Daha Kötü

29.01.2026 14:24
DİSK-AR raporuna göre geniş tanımlı işsizlik %28,6'ya çıktı, kadın işsizliği ise %38,3'e ulaştı.

(ANKARA) - DİSK-AR raporuna göre, geniş tanımlı işsizlik yüzde 28,6'ya yükselirken, işsiz sayısı 11,6 milyona dayandı; kadın işsizliği yüzde 38,3'e çıktı.

DİSK-AR İşsizlik ve İstihdamın Görünümü Raporu yayımlandı. TÜİK'in Aralık 2025 Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre mevsim etkisinden arındırılmış dar tanımlı işsizlik oranı yüzde 7,7 olurken, mevsim etkisinden arındırılmış geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 28,6 olarak açıklandı. TÜİK verilerine göre, Aralık 2025'te dar tanımlı işsiz sayısı 2 milyon 736 bin oldu.

DİSK-AR tarafından hazırlanan raporda, geniş tanımlı işsizlik oranının yüzde 28,6 olduğu vurgulandı. Hesaplanan geniş tanımlı işsiz sayısı ise 11 milyon 593 bin olarak gerçekleşti. Geniş tanımlı işsizlik ile dar tanımlı işsizlik arasındaki makasın arttığı belirtildi.  Dar ve geniş tanımlı işsizlik oranı arasındaki puan farkının 20,9'a çıktığı belirtildi. Geniş tanımlı kadın işsizliğinin yüzde 38,3 seviyesinde olduğu kaydedildi.

Aralık 2023'te 3 milyon 156 bin olan dar tanımlı işsiz sayısı Aralık 2024'te 3 milyon 75 bine, Aralık 2025'te ise 2 milyon 736 bine geriledi. Aynı dönemde geniş tanımlı işsiz sayısı Aralık 2023'te 9 milyon 668 binden Aralık 2024'te 11 milyon 404 bine, Aralık 2025'te ise 11 milyon 593 bine yükseldi. Dar tanımlı işsizlik oranı Aralık 2023'te yüzde 8,9 iken Aralık 2024'te yüzde 8,6'ya, Aralık 2025'te ise yüzde 7,7'ye düştü. Buna karşın geniş tanımlı işsizlik oranı Aralık 2023'te yüzde 24,5 iken Aralık 2025'te yüzde 28,6'ya çıktı. Geniş tanımlı işsiz sayısındaki iki yıllık artış 1,9 milyon, bir yıllık artış ise 188 bin oldu.

Raporda artışın zamana bağlı eksik istihdam ile ümitsiz işsizler ve potansiyel işgücündeki yükselişten kaynaklandığı belirtildi. Haftalık 40 saatten az çalışan ve daha fazla çalışmak isteyenlerin sayısı son bir yılda 3 milyon 519 binden 3 milyon 675 bine yükseldi. Potansiyel işgücü sayısı ise 4 milyon 810 binden 5 milyon 181 bine çıktı.

Rapora göre 3,7 milyon kişi haftalık 40 saatten az çalışıyor ve daha fazla çalışmak istiyor. 5,2 milyon kişinin ise çalışmak istemesine rağmen iş bulamadığı ifade edildi. Her 10 işsizden 8'inin işsizlik ödeneğinden yararlanamadığı da raporda yer aldı.

Raporda kadınlarda işsizliğin tüm türlerde erkeklerden daha yüksek seyretmeye devam ettiği, gençlerde dar tanımlı işsizlik oranının yüzde 14,1 olurken genç kadınlarda bu oranın yüzde 18,2 olarak kaydedildiği ve Aralık 2025'te 2,2 milyon işsizin işsizlik ödeneğinden yararlanamadığı belirtildi.

Kaynak: ANKA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.