36 bin dolarını 76 bin dolar yapma vaadiyle dolandırıldı - Son Dakika
Üye Girişi

36 bin dolarını 76 bin dolar yapma vaadiyle dolandırıldı

18.06.2022 11:40
36 bin dolarını 76 bin dolar yapma vaadiyle dolandırıldı

ŞİŞLİ'de, bir kişi 36 bin dolarını 76 bin dolar olarak geri alacağı vaadiyle dolandırıldı.

ŞİŞLİ'de, bir kişi 36 bin dolarını 76 bin dolar olarak geri alacağı vaadiyle dolandırıldı. Şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalanırken, düzenlenen operasyonda, 2 milyon 100 bin sahte dolar, 540 bin sahte euro ile sahte para yapımında kullanıldığı belirtilen solüsyon, pudra, tentürdiyot ve renkli yazıcı ele geçirildi.

Şişli'de, K.K. isimli kişi, 14 Haziran'da, 36 bin dolarını 76 bin dolar olarak geri almak vaadiyle yabancı uyruklu bir kişiye verdi. Kısa sürede dolandırıldığını anlayan K.K., durumu polise bildirdi. Polis, K.K. ile şüphelinin buluştuğu otelin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerden şüphelinin kaçış güzergahını belirleyen ekipler, 15 Haziran'da, tespit ettikleri Şişli Gülbahar Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenledi. Operasyonda, Kamerun uyruklu 45 yaşındaki N.M.K. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin yakalandığı evde yapılan aramalarda; 2 milyon 100 bin sahte dolar, 540 bin sahte euro, banknotları dövize çevirmede kullanıldığı belirtilen 2 adet solüsyon, 1 adet pudra, 1 adet tentürdiyot ile 1 adet renkli yazıcı ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, 16 Haziran'da çıkarıldığı mahkemenin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.


YORUMLAR
500
Döviz alım satım işlemlerinde kimlik şartı tutar sınırı 2 bin dolar artarak 5 bin dolara yükseldi Döviz alım satım işlemlerinde kimlik şartı tutar sınırı 2 bin dolar artarak 5 bin dolara yükseldi Evlilik vaadiyle 200 bin lira dolandırdılar Evlilik vaadiyle 200 bin lira dolandırdılar
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 36 bin dolarını 76 bin dolar yapma vaadiyle dolandırıldı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:04 Ehliyetsiz motosiklet sürücüsünün polisi ikna çabası: Amcam da polis, ne olur ceza yazmayın
00:44 Meteoroloji 5 ilimiz için sağanak yağış uyarısında bulundu
00:15 İki köpeğin kavgasını ayırmak yerine kendi köpeklerini korumak için diğerini döverek öldürdüler
00:05 Kesinleşmiş 104 yıl hapis cezası olan firari hükümlü İzmir'de yakalandı
23:44 Arınç'la tartışma yaşayan Metiner'e MHP Genel Başkanı Bahçeli'den destek geldi
23:42 Meksika'da korkunç kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 9 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi ise yaralandı
23:27 Diyarbakır'da MHP'ye operasyon düzenlendi! İl Başkanı cinsel istismar suçundan tutuklandı
22:48 Norveçlilerin Türkiye'ye kimlikle seyahat edebileceğine yönelik iddialar sonrası Dışişleri açıklama yaptı: Anlaşma yok, düzenleme var
22:23 Zeynep Kamil Hastanesi "cinsiyet değiştirme ameliyatı" iddialarına yanıt verdi: Tamamen asılsız
22:21 Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş'tan seçimlerle ilgili dikkat çeken çıkış: Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk turda kazanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2022 11:56:45. #1.13#
SON DAKİKA: 36 bin dolarını 76 bin dolar yapma vaadiyle dolandırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement