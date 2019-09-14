İstanbul'a 10 bin nüfuslu ülkelerden de turist geldi

İSTANBUL turizmde ilk 7 ayda 8.4 milyondan fazla yabancı turist ağırlayarak son 5 yılın en iyi performansını yakalarken, kente haritada adları gösterilmesi zor olan 10 bin nüfuslu ülkelerden de gelişler yaşandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ocak-temmuz verilerine göre İstanbul'a gelen yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 artarak 8.4 milyona çıkarken, havayolu ile gelişler yüzde 12,8, denizyolu ile gelişler yüzde 9,2 arttı. Havayolu ile gelen yabancıların yüzde 24'ü Sabiha Gökçen Havalimanı'nı, yüzde 46'sı İstanbul Havalimanı'nı ve yüzde 30'u Atatürk Havalimanı'nı kullandı. Geçtiğimiz Nisan ayında büyük taşınma sonrası tam kapasite ile faaliyete başlayan İstanbul Havalimanı'nı 1 milyon 212 bin 893, Sabiha Gökçen Havalimanı'nı 448 bin 236 ve tarifeli uçuşlara geçtiğimiz Nisan ayından itibaren kapanan Atatürk Havalimanı'nı ise 2 milyon 505 bin yabancı kullandı. İstanbul'a gelen yabancı turistler içinde 641 bin ile Alman turistler listenin ilk sırasında yer aldı. Listenin ön sıralarında İran 502 bin ile ikinci, Rusya ise 392 bin ile üçüncü sırada bulundu.

HARİTADA ADI GÖSTERİLMESİ ZOR OLAN ÜLKELERDEN GELİŞLER DE OLDU

Tarihi ile dünyaca ünlü İstanbul, adı fazla bilinmeyen ülkelerden de geliş rakamları az da olsa turist çekti. Güney Pasifik'te bulunan bir Mikronezya ada ülkesi olan 13 bin nüfuslu Nauro'dan, Büyük Okyanus'ta dokuz adet mercan adasından oluşan Polinezya ülkesi olan 11 bin nüfuslu Tuvalu'dan da kente turist geldi. Kente gelen ülkeler arasında Tonga, Samoa, Nauru, Antigua-Barbuda, Malavi, Tuvalu, St.Vincent ve Grenadines, Bostwana, Gilbert Adaları, Cape Verde, Sao Tome ve Principe gibi haritada gösterilmesi zor olan küçük ölçekli diğer ülkeler oldu.

O ÜLKELERDEN BAZILARI ŞUNLAR (OCAK-TEMMUZ 2019)

1.Tonga-1

2.Samoa, Nauru- 2

3.Solomon Adaları-3

4.Doğu Timor-4

5.Sao Tome ve Principe-7

6.Gilbert Adaları,11

7.St.Vincent ve Grenadines-13

8. Tuvalu-23

9.Somaliland, Vanuatu-37

10.Cape Verde- 69

11.Swaziland-78

12.Sanit Lucia- 91

13.Malavi- 144

14.Bostwana- 206

- İstanbul