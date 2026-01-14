İstanbul'a Karla Karışık Yağmur Bekleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İstanbul'a Karla Karışık Yağmur Bekleniyor

14.01.2026 14:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İBB, 18-19 Ocak'ta İstanbul'da karla karışık yağmur öngörüldüğünü açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte 18-19 Ocak tarihlerinde karla karışık yağmur beklendiğini bildirdi.

AKOM'un sosyal medya hesabından paylaşılan haftalık hava tahmin raporunda, İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin büyük bir bölümünü etkisi altına alan soğuk ve yağışlı havanın etkisini kaybetmesiyle, sıcaklıkların hafta sonuna kadar mevsim normalleri civarında ve 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceğinin öngörüldüğü aktarıldı.

Raporda, en düşük ve en yüksek hava sıcaklıklarının, parçalı ve az bulutlu hava beklenen yarın 8/12, parçalı bulutlu hava tahmin edilen 16 Ocak Cuma günü 6/12, parçalı bulutlu ve hafif yağmurlu hava öngörülen 17 Ocak Cumartesi günü 3/7 derece olacağı kaydedildi.

Kentte 18 Ocak Pazar ve 19 Ocak Pazartesi günleri karla karışık yağmurun beklendiği belirtilen raporda, en düşük ve en yüksek hava sıcaklıklarının pazar günü 2/5, pazartesi günü ise 3/6 olacağının öngörüldüğü aktarıldı.

Raporda, en düşük sıcaklığın 3, en yüksek sıcaklığın ise 8 derece olması beklenen 20 Ocak Salı günü ise kentte havanın parçalı ve az bulutlu geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hava Durumu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'a Karla Karışık Yağmur Bekleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kur’an kursundaki pompalı tüfekli cinayet anbean kamerada Kur'an kursundaki pompalı tüfekli cinayet anbean kamerada
Bir kulübün çöküşü: İmkansızlıktan forma numaralarını bantla oluşturdular Bir kulübün çöküşü: İmkansızlıktan forma numaralarını bantla oluşturdular
Konyasporlu Adil Demirbağ’dan bahis itirafı Konyasporlu Adil Demirbağ'dan bahis itirafı
Japonya ve Güney Kore liderlerinden sürpriz performans Japonya ve Güney Kore liderlerinden sürpriz performans
Korkutan görüntüler Deniz bir günde 50 metre çekildi Korkutan görüntüler! Deniz bir günde 50 metre çekildi
Zor tuttular Burak Yılmaz hakeme saldırmaya kalktı Zor tuttular! Burak Yılmaz hakeme saldırmaya kalktı

14:54
Ünlü yorumcudan bomba Mourinho iddiası: Otelde sevgilisiyle...
Ünlü yorumcudan bomba Mourinho iddiası: Otelde sevgilisiyle...
14:19
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca’nın ifadesi ortaya çıktı İmamoğlu hakkında yasak aşk iddiası
Soruşturmanın kilit ismi Rabia Karaca'nın ifadesi ortaya çıktı! İmamoğlu hakkında yasak aşk iddiası
13:44
Rakam öyle böyle değil: İşte Türkiye’nin en borçlu belediyesi
Rakam öyle böyle değil: İşte Türkiye'nin en borçlu belediyesi
13:27
Oktay Kaynarca’nın ifadesi ortaya çıktı Dikkat çeken fuhuş sorusu
Oktay Kaynarca'nın ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken fuhuş sorusu
13:14
İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: ABD müdahale ederse üslerinizi vururuz
İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: ABD müdahale ederse üslerinizi vururuz
11:42
İran Riyali, Türk Lirası karşısında adeta eridi
İran Riyali, Türk Lirası karşısında adeta eridi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2026 15:22:43. #7.11#
SON DAKİKA: İstanbul'a Karla Karışık Yağmur Bekleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.