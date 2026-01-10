İstanbul'a yağmur fena geldi! Sürücü bile şaştı kaldı - Son Dakika
İstanbul'a yağmur fena geldi! Sürücü bile şaştı kaldı

10.01.2026 23:38
Meteorolojiden yapılan uyarıların ardından yağmur ve şiddetli rüzgar akşam saatlerinden itibaren İstanbul'da etkisini gösterdi.

MEGAKENT KUVVETLİ YAĞIŞA TESLİM

Avrupa Yakası'ndan başlayarak tüm kentte etkisini gösteren yağmur daha sonra yerini kuvvetli yağışa bıraktı. Yağmurla birlikte çakan şimşekler gökyüzünü aydınlatırken, gök gürültüsü de bazı ilçelerde duyuldu.

YAĞIŞIN ŞİDDETİ KAMERADA

Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler araçlarını yavaş ve dikkatli şekilde kullandı. Kuvvetli yağış, seyir halinde olan bir araç sürücüsünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sürücünün, "Bu ne, böyle bir şey olamaz" dediği görüldü.

VATANDAŞLAR SIĞINACAK YER ARADI

Taksim Meydanı'nda yağmura hazırlıksız yakalananlar, iş yerleri ve binaların altlarında yağmurdan korunmaya çalıştı. Kaldırımda yürüyen yayalar su birikintileri nedeniyle yürümekte güçlük çekti. Cevizlibağ'da metrobüse gitmek isteyen bazı yolcular yağmurdan korunmak için üst geçidin altında bekledi.

SU BASKINLARI YAŞANDI

Şiddetli yağmur nedeniyle Arnavutköy Taşoluk Mahallesi Melikoğlu Sokak'ta bir evi su bastı. Kent genelinde çeşitli mahallelerde zemin katlarında yer alan iş yerleri ve evlerden ilgili birimlere su baskını ihbarları yapıldı.

Kaynak: AA/ DHA/ İHA

Kaynak: AA/ DHA/ İHA

