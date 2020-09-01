İSTANBUL ADALET SARAYI'NDA ADLİ YIL AÇILIŞI TÖRENİ - Son Dakika

İSTANBUL ADALET SARAYI'NDA ADLİ YIL AÇILIŞI TÖRENİ

Kamera: Harun UYANIK / İstanbul DHAİstanbul Adliyesi'nde adli yıl açılışı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın katıldığı törenle yapıldı.

İSTANBUL ADALET SARAYI'NDA ADLİ YIL AÇILIŞI TÖRENİ, System.String[]

Kamera: Harun UYANIK/ İstanbul DHA

İstanbul Adliyesi'nde adli yıl açılışı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın katıldığı törenle yapıldı. Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda düzenlenen törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın yanı sıra İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, İstanbul Adalet Komisyonu Başkanı Okan Albayrak, Şehit İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz da katıl. Tören sosyal mesafe kuralına uyularak adalet sarayının fuaye alanında gerçekleştirildi.

Törende konuşan İstanbul Adalet Komisyonu Başkanı Okan Albayrak, "Ülkemizde yirmi bini aşkın hakim, cumhuriyet savcısı ve yüz binleri aşkın adalet personelimizle adaletin topraklarımızda hakim olması için gece gündüz çalışmaktayız. Bizler bağımsız, tarafsız, hakkı gözeten hakim ve savcılarız; aklımızı, vicdanımızı hakka ve adalete teslim etmişizdir. Hakim, savcının aklını vicdanını başka bir ideolojiye, en uç şekilde ifade etmek gerekirse terör örgütüne teslim ettiğinde nasıl bir facianın oluştuğunu 15 Temmuz 2016'da hep beraber gördük. Fethullahçı terör örgütü mensubu olan hakim ve savcı sıfatını gasp etmiş kişiler insanların haysiyetini, yaşam haklarını nasıl hiçe saydıklarını en acı şekilde tecrübe edindik. Çok şükür camiamızdan Fethullahçı terör örgütü mensubu olan hainler, Hakimler Savcılar Kurulumuzca ihraç edilmiştir. Darbe girişimi ve terör örgütü mensuplarına ilişkin yargılamaların da büyük çoğunluğu tamamlanmıştır. Biz hukukçular anayasa ve yasalardan aldığımız yetkiyle ülkemizde adaleti tesis etmeye çalışıyoruz. Cumhuriyet savcısı Mehmet Selim Kiraz da bu özveri ve gayretle hak ve adalet için çalışırken terör örgütü tarafından şehit edilmiştir. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm devlet birimlerimiz terör örgütlerine karşı büyük bir kararlılıkla mücadele etmekte ve biz yargı mensupları da hak ve adalet çerçevesinde bu mücadelenin yargı boyutunu yürütmekteyiz. Bu vesileyle şehit Cumhuriyet savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı rahmetle anıyorum, kıymetli anne ve babasına da minnetle, şükranlarımı sunuyorum. Terör örgütü üyeleri hangi sıfata bürünürlerse bürünsünler ister hukukçu kimliğiyle karşımıza çıksınlar, ister başka bir sıfatla karşımıza çıksınlar adalet ve hak teslimi mücadelemizi zafiyete uğratamayacaklardır" dedi.

"GEÇTİĞİMİZ YIL YARGIDA BİRÇOK YENİLİK UYGULAMAYA KONULMUŞTUR"

Albayrak, "Geçtiğimiz dönemde tüm dünya kovid-19 salgınıyla karşı karşıya kaldı. Devlet kurumlarımız acil bir şekilde tüm tedbirleri gecikmeden alıp uygulamaya koydu. Adliyemizde de tüm tedbirler Adalet Bakanlığımızın ve Hakimler Savcılar Kurulumuzun genelgesi doğrultusunda eksiksiz bir şekilde alınarak uygulamaya konulmuştur. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız bu hususta titiz bir çalışma yürütmektedir. Alınan bu tedbirler neticesinde söz konusu salgını en hafif şekil, tedbirlere riayet ederek atlatacağımıza inancım tamdır. Tüm personelimizin, hakim ve savcılarımızın, avukatlarımızın ve milletimizin adliye içinde ve dışında alınan bu tedbirlere riayet etmeleri gerekmekte. Ancak bu şekilde salgını en az zayiatla atlatabileceğiz. Bu sebeple hepimizin tek tek fert olarak alınan tüm tedbirlere tam manasıyla uyması büyük önem arz etmektedir. 2020 yaz kararnamesiyle adliyemizden tayini çıkan, adliyemize ataması yapılan tüm hakim savcılarımızın yeni görevlerinin hayırlı olmasını diliyorum. Geçtiğimiz yıl yargıda birçok yenilik uygulamaya konulmuştur. Bunlardan bazıları iş ve ticari uyuşmazlıkların yanında tüketici uyuşmazlıklarının da dava açılmadan önce ara bulucuya başvurması zorunlu hale getirilmiştir. Nasıl ki iş ve ticari uyuşmazlıklarda zorunlu arabuluculuk yargının üzerindeki iş yükünü azaltmışsa, aynı sonucu tüketici uyuşmazlıklarında da alacağımız kuşkusuzdur. Yeni adli yıl ile birlikte asliye ceza mahkemelerimizde cumhuriyet savcılarımız duruşmaya katılacaklardır. Bu şekilde daha etkin ve isabetli yargılamalarının yapılacağı kanaatindeyim. Yine mağdurlara hizmet verilmesi, mağduriyetlerin en aza indirilmesi hakka en hızlı şekilde ulaşılması için adliyemizde ülkemizin diğer adliyelerinde de olduğu gibi Mağdur Hizmetleri Müdürlüğü kurulmuştur. Bu ve buna benzer birçok yenilik ve yeni uygulamalardaki temel amacımız adaletin en hızlı bir şekilde işlemesi, hakkın hak sahibine gecikmeksizin teslimi, hukukun üstünlüğünün amasız, fakatsız tam olarak tesisidir. Ortak gayemiz adalet ve hukukun üstünlüğünü sağlamaktır" diye konuştu.

Çağlayan Adalet Sarayı, İstanbul Valisi, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 11:39 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL ADALET SARAYI'NDA ADLİ YIL AÇILIŞI TÖRENİ - Son Dakika

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