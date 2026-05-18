İstanbul AFSİAD’dan tarım zirvesi: Jeotermal sera ve medikal kenevir gündemde - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstanbul AFSİAD’dan tarım zirvesi: Jeotermal sera ve medikal kenevir gündemde

İstanbul AFSİAD’dan tarım zirvesi: Jeotermal sera ve medikal kenevir gündemde
18.05.2026 13:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul AFSİAD tarafından düzenlenen “Türkiye’de Tarım Sektörünün Güncel Durumu ve Gelecek Perspektifi” programı, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Dr. Ahmet Bağcı’nın katılımıyla İstanbul’da yoğun ilgi gördü.

İstanbul AFSİAD tarafından düzenlenen “Türkiye’de Tarım Sektörünün Güncel Durumu ve Gelecek Perspektifi” programı, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Dr. Ahmet Bağcı’nın katılımıyla İstanbul’da yoğun ilgi gördü.

Programda; Türkiye’nin tarım alanındaki mevcut durumu, gelecek vizyonu ve üretim odaklı yatırımlar masaya yatırılırken, kamu kurum temsilcileri, valiler, kaymakamlar, akademisyenler, iş insanları, sivil toplum kuruluşu başkanları ve sektör temsilcileri bir araya geldi.

Toplantıda özellikle organize tarım bölgeleri, jeotermal sera yatırımları, medikal kenevir çalışmaları, tarım-sanayi entegrasyonu ve sürdürülebilir üretim politikaları üzerine kapsamlı değerlendirmeler yapıldı. Katılımcılar, Türkiye’nin tarımsal üretim kapasitesinin artırılması, yüksek katma değerli üretim modelleri ve sektörün geleceğine yönelik stratejik adımlar konusunda fikir alışverişinde bulundu.

"ÜRETİM GÜCÜNÜ ARTIRACAK HER ÇALIŞMANIN DESTEKÇİSİ OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Jeotermal kaynaklı sera yatırımları ile birlikte medikal kenevir alanındaki yeni mevzuat süreçleri, üretim potansiyeli ve uluslararası pazarlara yönelik fırsatlar da programın dikkat çeken başlıkları arasında yer aldı.

Program sonrası açıklamada bulunan İstanbul AFSİAD Başkanı Hüseyin Çelik, tarım sektörünün Türkiye ekonomisi açısından stratejik önem taşıdığına dikkat çekerek, üretim gücünü artıracak her çalışmanın destekçisi olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Hüseyin Çelik açıklamasında, “Başta Tarım ve Orman Bakan Yardımcımız Sayın Dr. Ahmet Bağcı olmak üzere programımıza katılım sağlayan tüm kıymetli misafirlerimize teşekkür ediyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde ülkemizin üretim gücüne katkı sunmaya devam edeceğiz” dedi.

İstanbul AFSİAD tarafından gerçekleştirilen programın, sektör temsilcileri arasında önemli iş birliklerine zemin hazırladığı belirtildi.

İstanbul, Kenevir, Tarım, Son Dakika

Son Dakika İstanbul İstanbul AFSİAD’dan tarım zirvesi: Jeotermal sera ve medikal kenevir gündemde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Demir çubukla arayıp buluyor, günde 40 kilo topluyor: Evini, arabasını ve arsasını aldı bile Demir çubukla arayıp buluyor, günde 40 kilo topluyor: Evini, arabasını ve arsasını aldı bile
Husumetli yaşlılar arasındaki kavga ölümle bitti Husumetli yaşlılar arasındaki kavga ölümle bitti
Fethiye’de çıkan orman yangını korkuttu Fethiye'de çıkan orman yangını korkuttu
Fenerbahçe transferi bitiriyor Andrew Robertson ile anlaşıldı Fenerbahçe transferi bitiriyor! Andrew Robertson ile anlaşıldı
Rasim Ozan Kütahyalı’nın 244 sayfalık ifadesi 46,5 milyonluk para hareketine böyle yanıt verdi Rasim Ozan Kütahyalı'nın 244 sayfalık ifadesi! 46,5 milyonluk para hareketine böyle yanıt verdi
Çekyattan düşen Bertuğ öldü, sinir krizi geçirip hastaneden ayrılan babası kazada hayatını kaybetti Çekyattan düşen Bertuğ öldü, sinir krizi geçirip hastaneden ayrılan babası kazada hayatını kaybetti

13:42
Dedesinin cenazesinde TikTok çeken Melek Bal: Pişman değilim
Dedesinin cenazesinde TikTok çeken Melek Bal: Pişman değilim
13:09
Türkiye’den Sumud filosuna müdahale eden İsrail’e sert tepki: Yeni bir korsanlık eylemi
Türkiye'den Sumud filosuna müdahale eden İsrail'e sert tepki: Yeni bir korsanlık eylemi
12:36
Emeklileri heyecanlandıran söylenti: En az yüzde 50 zam yapılacak
Emeklileri heyecanlandıran söylenti: En az yüzde 50 zam yapılacak
11:29
İran, savaşı sona erdirmeye yönelik revize edilmiş teklifini ABD’ye iletti
İran, savaşı sona erdirmeye yönelik revize edilmiş teklifini ABD'ye iletti
11:27
Burası ne Kars ne de Muş Mayıs ortasında lapa lapa kar yağdı
Burası ne Kars ne de Muş! Mayıs ortasında lapa lapa kar yağdı
11:08
Terörsüz Türkiye yasasından ilk bilgiler Örgüt mensuplarına 2 ay süre tanınacak
Terörsüz Türkiye yasasından ilk bilgiler! Örgüt mensuplarına 2 ay süre tanınacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 14:14:03. #.0.4#
SON DAKİKA: İstanbul AFSİAD’dan tarım zirvesi: Jeotermal sera ve medikal kenevir gündemde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.