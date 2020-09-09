İSTANBUL-ALTUNİZADE METROBÜS DURAĞINDA YOĞUNLUK... VATANDAŞTAN BELEDİYE SEFERLERİ ARTIRSIN ÇAĞRISI - Son Dakika

Sabah saatlerinde işe gitmek isteyen İstanbullular Altunizade metrobüs durağında yoğunluk oluşturdu. Çok sayıda vatandaş metrobüslere binebilmek için beklerken, ayakta ve sosyal mesafesiz yolculuk yapıldığı görüldü. Koronavirüs nedeniyle endişe duyduklarını belirten vatandaşlar 'seferler artırılsın' çağrısında bulundu.

Sabah saatlerinde Altunizade metrobüs durağında yoğunluk yaşandı. İşe gitmek için evlerinden çıkan İstanbullular, metrobüs durağında yoğunluk oluşturdu. Çok sayıda vatandaş metrobüse binebilmek için bekledi. Koronavirüs nedeniyle toplu taşıma araçlarında endişe duyduklarını ifade eden vatandaşlar seferlerin artırılması gerektiğini belirtti. Metrobüslerde ayakta ve sosyal mesafesiz yolculuk yapıldığı görüldü.

"BİR YIĞILMA VAR"

İşe gitmek için otobüs ve metrobüs kullanan Sıtkı Demir, "Yolcu sayısı çok yüksek. Kış dönemine girdiğimiz için herkes tatilden geldi. Bir yığılma var. Dolu yani. Az önce otobüsten indim. Ayakta yolcu alınmayacak denmişti ama tıklım tıklımdı. Bir süre daha böyle devam edecek gibi görünüyor" diye konuştu.

"BU HASTALIK MUTLAKA BİR GÜN BİZİ DE BULACAK"

Her sabah işe gitmek için metrobüs kullandığını belirten Bülent Yıldız, "Ben Çekmeköy'den Eyüpsultan'a gidiyorum. Her sabah metrobüsü kullanıyorum. Metrobüsler ve metrolar dolu. İnsanlar kendilerine dikkat etmiyor. Vatandaş biraz dikkat edecek, sefer sayıları artırılacak o zaman problem kalmaz. İnsanların biraz dikkat etmesi lazım. Sürekli endişeliyiz. Bu hastalık mutlaka bir gün bizi de bulacak" dedi.

"BELEDİYENİN SEFER SAYILARINI ARTIRMASI LAZIM"

Sacide Çelik ise, "Yapabilecek bir şeyimiz yok. Bunun için belediyenin sefer sayılarını artırması lazım. Şoförler de almamalı. Biniyoruz ama bugün nasıl olacak göreceğiz. Toplu taşıma kullanırken bir endişem oluyor. Hem kendi adıma hem de ailem adına. Taşıyıcı olabilirim ve onlara bulaştırabilirim" ifadelerini kullandı.