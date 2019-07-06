Son Dakika Haberleri: İSTANBUL - AYTA SÖZERİ VE GÖKÇE BAHADIR'DAN AÇIKHAVA'DA DÜET
Son Dakika Güncel Haber

İSTANBUL - AYTA SÖZERİ VE GÖKÇE BAHADIR'DAN AÇIKHAVA'DA DÜET

16 dakika önce

istanbul DHAHarbiye Açıkhava'da sahne alan Ayta Sözeri, gerek sahnesi ve gerekse şovlarıyla büyük ilgi gördü.

İSTANBUL - AYTA SÖZERİ VE GÖKÇE BAHADIR'DAN AÇIKHAVA'DA DÜET, System.String[]

istanbul DHA

Harbiye Açıkhava'da sahne alan Ayta Sözeri, gerek sahnesi ve gerekse şovlarıyla büyük ilgi gördü.

Repertuarında geçmişten günümüze sevilen pek çok şarkıya yer veren Ayta Sözeri, 'Dünya Dönüyor', 'Sarışınım', 'Hercai', 'Sen Ağlama', 'Yanayım Yanayım', 'Ağlama Değmez' gibi eserleri Harbiye'yi dolduran dinleyicileri ile birlikte söyledi.

Ayta Sözeri'yi Harbiye'deki ilk konserinde dostları da yalnız bırakmadı. Konserin ilk yarısında 'Kahpe Kader' şarkısını seslendirirken Gökçe Bahadır'ı sahneye davet eden Ayta Sözeri, sanatçı dostuyla düet yaptı.

Konserde konukları için bir de sürpriz hazırlayan Ayta Sözeri, Belkıs Özener'i "Sahneye eskimeyen bir sesi çağırıyorum" diyerek davet etti. 'Sevemedim Karagözlüm' şarkısı ile sahneye çıkan Belkıs Özener Harbiye seyircisinin alkışlarına boğuldu.

Görüntü Dökümü:

------------

-Konserden görüntüler

DHA FEED


Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 04:58 Kaynak: DHA
Gökçe Bahadır, Ayta Sözeri, Harbiye, DHA, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İçişleri Bakanı Soylu: İstanbul Suriyeli kaydına kapalıdır MHP'nin Alparslan Türkeş önerisi AK Partili belediye meclis üyelerince reddedildi İçişleri Bakanlığı: Amanos Dağları'nda 3 terörist etkisiz hale getirildi Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak?

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.7.2019 17:14:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İSTANBUL - AYTA SÖZERİ VE GÖKÇE BAHADIR'DAN AÇIKHAVA'DA DÜET
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]