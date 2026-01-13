İstanbul Barajlarında Doluluk Oranı Artıyor - Son Dakika
İstanbul Barajlarında Doluluk Oranı Artıyor

13.01.2026 11:27
Son yağışlarla İstanbul barajlarının doluluk oranı %22,90'a yükseldi, ancak bu yeterli değil.

İstanbul'a su sağlayan barajların ortalama doluluk oranı, son günlerdeki yağışların ardından yükselişe geçerek yüzde 22,90 olarak ölçüldü.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 7 Aralık'ta yüzde 17,12 seviyelerine kadar düşen barajlardaki doluluk oranı, son günlerdeki yağışlarla yükseldi.

Yılbaşından bugüne kadar 72,56 milimetre yağış düşen barajların doluluk oranı yüzde 4,36 oranında arttı.

Bu kapsamda kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, bugün itibarıyla yüzde 22,90 olarak kaydedildi.

Su miktarı, Ömerli'de yüzde 29,98, Darlık'ta yüzde 36,88, Elmalı'da yüzde 71,17, Terkos'ta yüzde 16,43, Alibey'de yüzde 17,92, Büyükçekmece'de yüzde 17,36, Sazlıdere'de yüzde 14,38, Istrancalar'da yüzde 43,95, Kazandere'de yüzde 7,83, Pabuçdere'de yüzde 7,83 olarak hesaplandı.

Kente su sağlayan baraj ve göletler 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmine sahipken su miktarı bugün itibarıyla 198,71 milyon metreküp olarak kaydedildi.

Barajlar dışında kente su sağlayan Melen'den 23,26 milyon, Yeşilçay'dan da 8,39 milyon metreküp olmak üzere toplam bu yıl 31,65 milyon metreküp su alındı.

İstanbul'da dün 2 milyon 979 bin metreküp su tüketildi. Şehre verilen suyun 2 milyon 423 bin metreküpü regülatörlerden, 556 bin metreküpü ise barajlardan temin edildi.

İSKİ istatistiklerine göre, 13 Ocak'taki baraj doluluk oranları 2016'da yüzde 65,11, 2017'de yüzde 64,06, 2018'de yüzde 66,26, 2019'da yüzde 90,06, 2020'de yüzde 52,8, 2021'de yüzde 24,66, 2022'de yüzde 51,73, 2023'te yüzde 31,44, 2024'te yüzde 57,9, 2025'te yüzde 42,89 ve 2026'da yüzde 22,90 olarak kaydedildi.

Barajlardaki doluluk oranı artmasına rağmen bu oran son 10 yılın aynı dönemine göre en düşük seviye oldu.

"Yağışlar sevindirici olsa da hala barajlar yeterince dolu değil"

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'a su sağlayan barajlardaki ortalama doluluk oranının, geçen günlerde son 10 yılın en düşük seviyelerine kadar gerilediğini hatırlattı.

Son günlerdeki yağışlar dolayısıyla İstanbul barajlarındaki doluluk oranının hızla yükselmeye başladığına dikkati çeken Toros, "Bugünkü yağışların da etkileri ile barajlar dolmaya devam edecek ve barajlardaki doluluk oranı, çeyrek oranına kadar ulaşacaktır. Her ne kadar bu yağışlar sevindirici olsa da hala barajlar yeterince dolu değil." dedi.

Barajların tam dolu olması durumunda bile şehre yetmeyeceğini dile getiren Toros, su tasarrufu ve yağmur hasadı konusundaki çalışmaların hız kesmeden devam etmesi gerektiğini ifade etti.

Toros, su tasarrufu konusunda daha sık bir şekilde kademeli ücretlendirme uygulaması yapılması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA

