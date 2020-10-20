İstanbul Başakşehir: 2-0

STAT: Red Bull

HAKEMLER: Jesus Gil Manzano, Diego Barbero, Angel Nevada

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu ilk hafta maçında İstanbul Başakşehir, deplasmanda Almanya'nın RB Leipzig takımına 2-0 mağlup oldu.999 kişilik seyirci katılımıyla Red Bull Arena'da oynanan karşılaşmada RB Leipzig ile İstanbul Başakşehir karşı karşıya geldi. Müsabaka ev sahibi ekibin 2-0'lık galibiyetiyle sonuçlanırken, RB Leipzig'e galibiyeti getiren golleri 16 ve 20'nci dakikalarda Angelino kaydetti. İstanbul ekibi bu sonuçla tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi maçında puanla tanışamazken, RB Leipzig ise gruba 3 puanla başladı.Öte yandan grubun bir diğer maçında ise Manchester United, deplasmanda Paris Saint-Germain'i Bruno Fernandes ve Marcus Rashford'un kaydettiği gollerle 2-1 mağlup etti. Paris Saint-Germain'in tek golü ise 55'inci dakikada Anthony Martial'in kendi ağlarını sarsmasıyla geldi.

16'ncı dakikada Kevin Kampl, savunma arkasına doğru gönderdi. Topla buluşan Angelino, meşin yuvarlağı kontrol ettikten sonra sert vurdu ve golü buldu: 1-0.20'nci dakikada Epureanu'nun hatasının ardından topla buluşan Poulsen, pasını Nkunku'ya aktardı. Nkunku topu ceza sahasında bulunan Angelino'ya gönderirken, bu oyuncunun sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.

Müsabakanın kalan bölümünde gol sesi çıkmadı ve maç RB Leipzig'in 2-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.