İstanbul Başakşehir: 2-0 - Son Dakika

İstanbul Başakşehir: 2-0

20.10.2020 23:53
İstanbul Başakşehir: 2-0, System.String[]

STAT: Red BullHAKEMLER: Jesus Gil Manzano, Diego Barbero, Angel NevadaRB LEIPZIG: Gulacsi - Orban, Upamecano (Dk. 65 Konate), Halstenberg, Mukiele, Nkunku (Dk. 70 Kluivert), Kampl (Dk. 58 Adams), Angelino, Olmo (Dk. 65 Henrichs), Poulsen, Forsberg (Dk.

STAT: Red Bull

HAKEMLER: Jesus Gil Manzano, Diego Barbero, Angel Nevada

RB LEIPZIG: Gulacsi - Orban, Upamecano (Dk. 65 Konate), Halstenberg, Mukiele, Nkunku (Dk. 70 Kluivert), Kampl (Dk. 58 Adams), Angelino, Olmo (Dk. 65 Henrichs), Poulsen, Forsberg (Dk. 46 Hee-Chan)İSTANBUL BAŞAKŞEHİR: Mert Günok - Caiçara (Dk. 30 Berkay Özcan), Skrtel, Epureanu, Bolingoli, Rafael, Mehmet Topal (Dk. 67 Ba), İrfan Can Kahveci (Dk. 83 Aleksic), Visca, Deniz Türüç (Dk. 83 Giuliano), CrivelliGOLLER: Dk. 16 - Dk. 20 Angelino (RB Leipzig)SARI KARTLAR: Nkunku, Upamecano, Konate, Henrichs (RB Leipzig) - Bolingoli, Rafael, Berkay Özcan (Medipol Başakşehir)

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu ilk hafta maçında İstanbul Başakşehir, deplasmanda Almanya'nın RB Leipzig takımına 2-0 mağlup oldu.999 kişilik seyirci katılımıyla Red Bull Arena'da oynanan karşılaşmada RB Leipzig ile İstanbul Başakşehir karşı karşıya geldi. Müsabaka ev sahibi ekibin 2-0'lık galibiyetiyle sonuçlanırken, RB Leipzig'e galibiyeti getiren golleri 16 ve 20'nci dakikalarda Angelino kaydetti. İstanbul ekibi bu sonuçla tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi maçında puanla tanışamazken, RB Leipzig ise gruba 3 puanla başladı.Öte yandan grubun bir diğer maçında ise Manchester United, deplasmanda Paris Saint-Germain'i Bruno Fernandes ve Marcus Rashford'un kaydettiği gollerle 2-1 mağlup etti. Paris Saint-Germain'in tek golü ise 55'inci dakikada Anthony Martial'in kendi ağlarını sarsmasıyla geldi.

16'ncı dakikada Kevin Kampl, savunma arkasına doğru gönderdi. Topla buluşan Angelino, meşin yuvarlağı kontrol ettikten sonra sert vurdu ve golü buldu: 1-0.20'nci dakikada Epureanu'nun hatasının ardından topla buluşan Poulsen, pasını Nkunku'ya aktardı. Nkunku topu ceza sahasında bulunan Angelino'ya gönderirken, bu oyuncunun sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.

Müsabakanın kalan bölümünde gol sesi çıkmadı ve maç RB Leipzig'in 2-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.


Başakşehir, İstanbul, Red Bull, Leipzig, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor İstanbul Başakşehir: 2-0 - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Ünlü şarkıcı Halsey saçlarını kazıttı! Yeni imajı herkesi şoke etti Ermenistan'dan bir PKK taktiği daha! Sınır bölgesine Rus bayrakları diktiler Yunanistan'dan 3 Avrupa ülkesine "Türkiye'ye silah satmayın" çağrısı Çek kaleci Petr Cech, bir yıl sonra Chelsea ile futbola döndü DSÖ, sivrisineklerden bulaşan yeni tehdidi duyurdu: 9 ayda 76 kişi öldü Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üniversite öğrencilerine müjde: Stajyer Araştırmacı Burs Programını başlatıyoruz Netflix, Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolde olacağı bilim-kurgu dizisi çekecek Selahattin Demirtaş'ın terörist kardeşi Nurettin Demirtaş'tan alçak sokak eylemleri çağrısı
Son Dakika: Başakşehir, deplasmanda Leipzig'e 2-0 yenildi Son Dakika: Başakşehir, deplasmanda Leipzig'e 2-0 yenildi         
23:50
Barcelona'lı Messi, Şampiyonlar Lig'nde 16 sezon üst üste gol atan ilk futbolcu oldu Barcelona'lı Messi, Şampiyonlar Lig'nde 16 sezon üst üste gol atan ilk futbolcu oldu         
23:05
Leipzig maçında sakatlanan Başakşehir'li Caiçara, hastaneye kaldırıldı Leipzig maçında sakatlanan Başakşehir'li Caiçara, hastaneye kaldırıldı         
22:48
Bilim insanları, kafatasında yeni bir organ bulduklarını açıkladı Bilim insanları, kafatasında yeni bir organ bulduklarını açıkladı         
21:45
Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul depreminde riskli bölgeleri açıkladı: Haliç'ten başlayıp Silivri'ye giden 10 km içindeki kuşak çürük Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul depreminde riskli bölgeleri açıkladı: Haliç'ten başlayıp Silivri'ye giden 10 km içindeki kuşak çürük         
21:25
Khabib Nurmagomedov, Mayweather dövüşmesi için teklif edilen 790 milyon lirayı reddetti Khabib Nurmagomedov, Mayweather dövüşmesi için teklif edilen 790 milyon lirayı reddetti         
20:23
Azerbaycan ordusu, Ermenistan işgalindeki Gubadlı'yı iki taraftan kuşattı! Bölge her an kontrol altına alınabilir Azerbaycan ordusu, Ermenistan işgalindeki Gubadlı'yı iki taraftan kuşattı! Bölge her an kontrol altına alınabilir         
19:43
İstanbul'da trafik denetimlerinde İstanbul'da trafik denetimlerinde "uyuşturucu kiti" kullanılmaya başlandı         
18:28
Düğün konvoyu gibi süslenen 3 araçta 16 göçmen yakalandı Düğün konvoyu gibi süslenen 3 araçta 16 göçmen yakalandı         
16:23
Çoklu organ yetmezliğinden dolayı ölüm döşeğindeki Hakan Taşıyan'ın son hali sevenlerini kahretti Çoklu organ yetmezliğinden dolayı ölüm döşeğindeki Hakan Taşıyan'ın son hali sevenlerini kahretti         
15:50
Çin, koronavirüs potansiyel aşılarının Çin, koronavirüs potansiyel aşılarının "hiçbir yan etkisinin" olmadığını ileri sürdü         
15:43
Mastürbasyon davasında istediği karar çıkmayan koca, eşi ve kızından örnek verdi: Ya onlar görseydi ne olacaktı? Mastürbasyon davasında istediği karar çıkmayan koca, eşi ve kızından örnek verdi: Ya onlar görseydi ne olacaktı?         
15:30
Paşinyan'ın kızı Ermenileri delirtti: Hayallerimiz ve hedeflerimiz başarısız oldu Paşinyan'ın kızı Ermenileri delirtti: Hayallerimiz ve hedeflerimiz başarısız oldu         
14:31
Nusret'in mekanının önündeki kuyrukla ilgili bomba iddia: Kişi başı 3 bin lira ödeniyor Nusret'in mekanının önündeki kuyrukla ilgili bomba iddia: Kişi başı 3 bin lira ödeniyor         
12:16
Oğluna camiyi sevdirmeye çalışan baba takla atarak namaza durdu Oğluna camiyi sevdirmeye çalışan baba takla atarak namaza durdu         
11:42
Eski sevgilinin 'Uygunsuz fotoğraf' şantajı 18 yaşındaki genç kızın hayatını kararttı Eski sevgilinin 'Uygunsuz fotoğraf' şantajı 18 yaşındaki genç kızın hayatını kararttı         
10:47
Mikrofonu açık unutan Abdülkerim Durmaz'dan canlı yayında ağır küfür Mikrofonu açık unutan Abdülkerim Durmaz'dan canlı yayında ağır küfür         
10:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2020 00:05:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul Başakşehir: 2-0 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei