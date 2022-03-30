İSTANBUL-BAŞAKŞEHİR'DE KAZA 4 YARALI - Son Dakika
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İSTANBUL-BAŞAKŞEHİR'DE KAZA 4 YARALI

30.03.2022 11:44

BAŞAKŞEHİR'de kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen otomobil, içinde yolcu bulunan taksiyle çarpıştı.

BAŞAKŞEHİR'de kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen otomobil, içinde yolcu bulunan taksiyle çarpıştı. Kazada, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, İkitelli Atatürk Bulvarı üzerinde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen Ömer Tan'ın kullandığı 16 SON 06 plakalı otomobil, Yiğit Karabeyoğlu'nun kullandığı 34 TFS 48 plakalı taksiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobillerde maddi hasar meydana gelirken, sürücüler Ömer Tan ve Yiğit Karabeyoğlu ile isimleri öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken, diğer yandan da durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahalede bulunduktan sonra çevre hastanelere kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri de ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem aldı. Kazaya karışan her iki otomobil de çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

İSTANBUL-BAŞAKŞEHİR'DE KAZA 4 YARALI
İSTANBUL-BAŞAKŞEHİR'DE KAZA 4 YARALI
İSTANBUL-BAŞAKŞEHİR'DE KAZA 4 YARALI

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Ömer Tan, Otomobil, Polis, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-BAŞAKŞEHİR'DE KAZA 4 YARALI - Son Dakika


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