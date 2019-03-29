Son Dakika Haberleri: İstanbul- Belgrad Ormanı'nda Ölü Bulunan Arda Duman'ın Cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan Alındı

İstanbul- Belgrad Ormanı'nda Ölü Bulunan Arda Duman'ın Cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan Alındı

13 dakika önce

Acılı baba Sedat Duman Hayatı kitap okumak ve okuldu dedi.

Acılı baba Sedat Duman Hayatı kitap okumak ve okuldu dedi.

Haber-Kamera Alper KORKMAZİSTANBUL, (DHA)

6 gündür kayıp olan ve cenazesi Belgrad Ormanı'nda bulunan üniversite öğrencisi Arda Duman'ın cenazesi ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Acılı baba Sedat Duman Hayatı kitap okumak ve okuldu dedi

Belgrad Ormanları'nda 6 gün önce kaybolan üniversite öğrencisi Arda Duman'ın cansız bedeni sabah saatlerinde Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Cenazeyi teslim almadan önce basın mensuplarına açıklama yapan Arda Duman'ın babası Sedat Duman, 'Olayın nasıl olduğunu ben de bilmiyorum. Oğlum çok başarılıydı ve hayatı okuldu. Türkiye derecesiyle okula girdi. Bölüm birinciydi. Hayatı kitap okumak ve okuldu. Adli Tıp Kurumu'nun kapısındayım, oğlumu almak istiyorum şu an. Nasıl öldüğü araştıracak durumda değilim ama onun da zamanı gelecek. Söyleyecek bir şeyim yok dedi. Baba Duman daha sonra Arama Kurtarma çalışmalarında yanında olan herkese teşekkür etti.

Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından Arda Duman'ın cenazesi babasına teslim edildi. Duman'ın cenazesi bugün Levent Camii'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 01:11 Kaynak: DHA

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