İSTANBUL-BEYKOZ'DA TEM OTOYOLU'NDA OTOMOBİL KAMYONA ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

BEYKOZ'da TEM Otoyolu üzerinde park halinde bulunan kamyona, otomobil çarptı. Kazada otomobilde bulunan 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Tem Otoyolu Kavacık mevkiinde Edirne istikametinde yaşandı. İddiaya göre, arıza yapan Volkan Kahya yönetimindeki 42 PN 474 plakalı kamyon, Kavacık girişine yakın bir mesafede TEM Otoyolu kenarına park etti. Bu sırada arkadan gelen Güray Şar yönetimindeki 34 BRG 466 plakalı otomobil, kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil içerisinde bulunan 2 kişi, bulundukları yerde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü Güray Şar, itfaiyenin yaptığı çalışmalar sonucu sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobilde yolcu olarak bulunan Yıldırım Beter ise sıkıştığı yerde hayatını kaybetti. Yıldırım Beter'in cansız bedeni otomobilden çıkartılarak Beykoz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Kamyon sürücüsü Volkan Kahya ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu, Edirne istikametinde bir süre trafiğe kapandı. Kaza yapan otomobil ve kamyon çekiciye yüklenerek otoparka götürüldükten sonra yoldaki trafik tekrar normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.