İSTANBUL-BEYOĞLU'NDA 120 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI - Son Dakika

BEYOĞLU' nda polis ekiplerinin İstiklal Caddesi ve ara sokaklarında yaptığı çalışmalarda Türkiye'ye kaçak yollarla giren 120 düzensiz göçmen yakalandı.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gün içinde İstiklal Caddesi ve çevresindeki sokaklarda Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde kaçak yollarla ülkeye girdikleri ve yasal kalış izni olmayan 120 düzensiz göçmen yakalandı. Güvenlik önlemi eşliğinde polis merkezine götürülen 120 düzensiz göçmenin Tuzla'da bulunan Geri Gönderme Merkezi'ne götürüleceği ve buradan sınır dışı edileceği öğrenildi.