İstanbul - Binalı Yıldırım'ın Kanlıca Turu
1 saat önce
İstanbul DHATBMM Başkanı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Beykoz Kanlıca'daydı.
İstanbul
DHA
TBMM Başkanı ve AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım
, Beykoz Kanlıca
'daydı. Yıldırım, bir kafede oturarak Kanlıca sakinleri ile sohbet etti. Kanlıca'da yaklaşık 3 saat kalan Yıldırım, esnafla da sohbet etti. Binali Yıldırım, çocuklarla da ilgilendi. Yıldırım, ziyareti sırasında çevrede bulunan bir sokak köpeğini sevdi ve kuşlara yem attı.
Vatandaşlarla birlikte Kanlıca yoğurdu yiyen Binali Yıldırım daha sonra Kanlıca AK Parti Seçim İrtibat Bürosunu ziyaret etti.
Görüntü Dökümü:
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-Yıldırım'ın meydanda vatandaşlarla sohbeti
-Kafedekilerle konuşması
-Bir köpeği sevmesi
-Esnafı ziyareti
-Seçim irtibat bürosuna girmesi
-Detaylar
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 05:43 Kaynak: DHA
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