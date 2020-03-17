İSTANBUL BOĞAZI'NDA DÜMENİ KİTLENEN GEMİ KIYIYA ÇEKİLİYOR (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel İSTANBUL BOĞAZI'NDA DÜMENİ KİTLENEN GEMİ KIYIYA ÇEKİLİYOR (2) - Son Dakika

İSTANBUL BOĞAZI'NDA DÜMENİ KİTLENEN GEMİ KIYIYA ÇEKİLİYOR (2)

51 dakika önce

Haber-Kamera: Yılmaz OKUR / İSTANBUL DHA İstanbul Boğazı, Beykoz Çubuklu açıklarında bir geminin dümeni henüz belirlenemeyen bir nedenle kitlendi.

İSTANBUL BOĞAZI'NDA DÜMENİ KİTLENEN GEMİ KIYIYA ÇEKİLİYOR (2), System.String[]

Haber-Kamera: Yılmaz OKUR/ İSTANBUL DHA

İstanbul Boğazı, Beykoz Çubuklu açıklarında bir geminin dümeni henüz belirlenemeyen bir nedenle kitlendi.  Olay yerine Kıyı Emniyeti ekipler sevk edildi. Kıyı Emniyeti'ne bağlı kurtarma gemisi eşliğinde kıyıya çekiliyor.

Edinilen bilgiye göre, TYCOON isimli Liberya bandıralı kargo gemisi İstanbul Boğazı Çubuklu açıkları Karadeniz istikametinde seyir halindeyken iddiaya göre motor arızası nedeniyle dümeni kitlendi. Olay yerine ihbar üzerine Kıyı Emniyeti kurtarma gemisi sevk edildi. Kurtarma gemisi eşliğinde dümeni kitlenen gemi kıyıya çekiliyor.

Görüntü dökümü:

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-Gemiden görüntü

-Kıyıya çekilmesi

-Detaylar


İstanbul Boğazı, Beykoz, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 01:59 Kaynak: DHA
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