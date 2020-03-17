İstanbul Boğazı'nda motoru arızalanan kargo gemisi kıyıya çekildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul Boğazı'nda motoru arızalanan kargo gemisi kıyıya çekildi - Son Dakika

İstanbul Boğazı'nda motoru arızalanan kargo gemisi kıyıya çekildi

55 dakika önce

İstanbul Boğazı'nda motoru arızalanan kargo gemisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü kurtarma botları tarafından Paşabahçe Koyu'na çekildi.

İstanbul Boğazı'nda motoru arızalanan kargo gemisi kıyıya çekildi, System.String[]

İstanbul Boğazı'nda motoru arızalanan kargo gemisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü kurtarma botları tarafından Paşabahçe Koyu'na çekildi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapan Liberya Bandıralı 225 metrelik "Tycoon" isimli kargo gemisinin motoru arızalandı. Yardım istenmesi üzerine söz konusu gemi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı kurtarma botları tarafından Paşabahçe Koyu'na çekildi. Gemiye Kıyı Emniyeti gemi kurtarma botlarının yanı sıra Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi botlarının da eşlik ettiği görüldü.

Geminin motor arızasının giderilmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

İstanbul Boğazı, Paşabahçe, Liberya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 01:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Karantinadan kaçmaya çalışan umreciler ile polis arasında arbede yaşandı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vakaların hemen hemen tamamı 40 yaş üstünde Son Dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 47'ye yükseldi Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, çarşamba günü koronavirüsle ilgili eşgüdüm toplantısına başkanlık edecek
DSÖ'den tüm ülkelere çağrı: Şüpheli her vaka için koronavirüs testi yaptırın DSÖ'den tüm ülkelere çağrı: Şüpheli her vaka için koronavirüs testi yaptırın         
20:36
Son Dakika: Bilim Kurulu toplantısı sonrasında yurt dışındaki Türklere kritik çağrı: Türkiye'ye dönmeye ısrarcı olmayın Son Dakika: Bilim Kurulu toplantısı sonrasında yurt dışındaki Türklere kritik çağrı: Türkiye'ye dönmeye ısrarcı olmayın         
20:04
Koronavirüsün kaynağı olan Çin pazarında korkutan hareketlilik! Vahşi hayvanları canlı canlı pişirip satmaya devam ediyorlar Koronavirüsün kaynağı olan Çin pazarında korkutan hareketlilik! Vahşi hayvanları canlı canlı pişirip satmaya devam ediyorlar         
14:07
Karantinada olan Cristiano Ronaldo'nun ilk görüntüsü ortaya çıktı Karantinada olan Cristiano Ronaldo'nun ilk görüntüsü ortaya çıktı         
12:13
İsrail Başbakanı Netenyahu'nun koronavirüs test sonucu çıktı İsrail Başbakanı Netenyahu'nun koronavirüs test sonucu çıktı         
10:38
Herkes çekirge istilasını kilitlenmişken şimdi de karınca istilası başladı Herkes çekirge istilasını kilitlenmişken şimdi de karınca istilası başladı         
10:13
Papa Francis, karantinaya alınan Roma'ya giderek koronavirüs salgını için dua etti Papa Francis, karantinaya alınan Roma'ya giderek koronavirüs salgını için dua etti         
10:04
Keban barajında avlanan balıkçının yakaladığı 2 metre turna balığı görenleri şaşırttı Keban barajında avlanan balıkçının yakaladığı 2 metre turna balığı görenleri şaşırttı         
09:41
Şükrü Hanedar Rıdvan Dilmen'e patladı: Şeytanlık senin ruhunda var Şükrü Hanedar Rıdvan Dilmen'e patladı: Şeytanlık senin ruhunda var         
09:21
İran'ı istila eden ve karşısına çıkan her şeyi yiyen çekirgelerden biri Yüksekova'da görüldü İran'ı istila eden ve karşısına çıkan her şeyi yiyen çekirgelerden biri Yüksekova'da görüldü         
09:04
Karatay'ın önerip Büyükelçi Yardımcısı'nın içtiği kelle paça çorbasına İzmir'de talep arttı Karatay'ın önerip Büyükelçi Yardımcısı'nın içtiği kelle paça çorbasına İzmir'de talep arttı         
08:55
Koronavirüse karşı evde oturma çağrısı yapan Eser Yenenler'e ünlü isimlerden destek yağdı Koronavirüse karşı evde oturma çağrısı yapan Eser Yenenler'e ünlü isimlerden destek yağdı         
08:13
18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi 18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi         
00:58
İngiltereli gençler ölümcül virüse meydan okudu! Sabaha kadar eğlenip sokakta öpüştüler İngiltereli gençler ölümcül virüse meydan okudu! Sabaha kadar eğlenip sokakta öpüştüler         
15:46
Çin'den katil virüse karşı süper buluş! 15 dakikada tespit ediyor Çin'den katil virüse karşı süper buluş! 15 dakikada tespit ediyor         
12:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2020 02:51:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul Boğazı'nda motoru arızalanan kargo gemisi kıyıya çekildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]