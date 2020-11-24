İSTANBUL BOĞAZI'NDAKİ YOĞUN SİS HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika

İSTANBUL Boğazı'nda sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis hayatı olumsuz yönde etkiledi. Yoğun sis nedeniyle İstanbul Boğazı transit gemi geçişine kapatılırken, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü zaman zaman sisin içinde kayboldu. Beyaz örtüyle kaplanan İstanbul Boğazı'nda görsel şölen havadan görüntülendi.

İstanbul'da sabah erken saatlerden itibaren yoğun sis etkili oldu. Etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin zaman zaman sıfıra düşmesi nedeniyle İstanbul boğazı transit gemi geçişine kapatıldı. Yoğun sisin etkili olduğu İstanbul Boğazı'nda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü zaman zaman tamamen beyaz örtüyle kaplandı. Araçlar köprü üzerinde güçlükle ilerliyebildi. Beyaz örtüyle kaplanan İstanbul boğazında oluşan görsel şölen havadan fotoğraflandı. İstanbul boğazında etkili olan yoğun sis saat 10.30 civarlarında dağıldı.

Görüntü dökümü:

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-Havadan çekilen görüntüler