İstanbul Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı! Sis şehri sardı - Son Dakika

İstanbul'da meteoroloji tarafından geçtiğimiz haftadan beri yapılan uyarılar neticesinde bugün Boğaz'da beklenen sis etkili olmaya başladı Gece saatlerinden itibaren etkisini sürdüren sis nedeniyle de İstanbul Boğazı'nda transit gemi geçişlerine izin verilmiyor.

GÖRÜŞ AÇISININ NORMALE DÖNMESİ BEKLENİYOR

Sis, sabaha doğru etkisini artırdı. Özellikle boğaz çevresinde etkisini artıran sis nedeniyle saat 09.30'da geçici süreyle İstanbul Boğazı çift yönlü olarak kapatıldı. Görüş açısının normale dönmesinin ardından trafiğin açılması bekleniyor.