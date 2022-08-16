İstanbul'da sahte deterjan operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'da sahte deterjan operasyonu

16.08.2022 11:49

İstanbul Büyükçekmece'de polis ekiplerince bir adrese düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 2 Milyon TL olan 60 bin 908 adet deterjan üretiminde kullanılan aparat, bin 350 litre sıvı deterjan ham maddesi ve 980 kilogram toz deterjan ham maddesi ele geçirildi.

İstanbul Büyükçekmece'de polis ekiplerince bir adrese düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 2 Milyon TL olan 60 bin 908 adet deterjan üretiminde kullanılan aparat, bin 350 litre sıvı deterjan ham maddesi ve 980 kilogram toz deterjan ham maddesi ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 1 şüphelinin tahkikat işlemleri sürüyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü görevlileri sahte deterjan üretimi, depolanması ve satışının yapılmasına yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde 3 aylık teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi. 15 Ağustos tarihinde Büyükçekmece ilçesinde tespit edilen tabelasız bir işyerine operasyon yapıldı.

Gerçekleştirilen operasyonda işyeri sahibi olan Y.K. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin daha önceden de benzer suçlardan emniyette suç kaydı olduğu anlaşıldı. Ürettiği sahte deterjanları, marketlere ya da internetten üzerinden vatandaşlara sattığı öğrenildi.

Adreste yapılan aramalarda; 4 litrelik paketler halinde bin 250 adet deterjan, bin 350 litre sıvı kimyasal ham madde, 980 kilogram ham madde, 225 kilogram sofra tuzu bulundu. Ayrıca, 5 bin adet ambalaj, 5 bin 843 adet boş deterjan, 4 bin 940 adet deterjan bidon kapağı, 41 bin 700 adet çeşitli markalara ait deterjan etiketi, 700 adet toz deterjan paketi, bin 475 adet çeşitli markalara ait boş karton kutu yakalanarak muhafaza altına alındı.

Emniyetten yapılan bilgilendirmede, deterjanların orijinal olup olmadığını anlamak için kapağın altında marka amblemi olması gerektiği ifade edildi. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahsın işlemleri sürüyor. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
BÜYÜKÇEKMECE'DE 2 MİLYON LİRA DEĞERİNDE SAHTE DETERJAN MALZEMESİ ELE GEÇİRİLDİ BÜYÜKÇEKMECE'DE 2 MİLYON LİRA DEĞERİNDE SAHTE DETERJAN MALZEMESİ ELE GEÇİRİLDİ
Kaynak: İHA

Hamster Coin, Büyükçekmece, İstanbul, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da sahte deterjan operasyonu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:11 "Türkiye ve Rusya, ikinci parti S-400 sevkiyatı için anlaştı" iddiası sonrası Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan S-400 açıklaması
17:00 Brezilyalı model, Neymar'ın mesajlarını ifşa etti: Gel daha yakından bak
16:29 Pakistan'da tankerle otobüsün çarpıştığı korkunç kazada onlarca kişi öldü
16:10 İngiltere'de ağız kanseri olan genç kızın dilini kasık etiyle tedavi ettiler
16:07 Denizli'nin konuştuğu olay! İmam ve müezzinlerin escort kadınlarla birlikte oldukları öne sürüldü
16:03 Fenerbahçe'nin forveti Avrupa'ya transfer oldu!
16:19 Davada sürpriz gelişme! Elon Musk, Twitter'ı köşeye sıkıştırdı
15:54 Fenerbahçe'ye 6-0 yenilen Kasımpaşa'da fatura teknik direktör Sami Uğurlu'ya kesildi
15:34 Tıra arkadan çarpan otomobil hurdaya döndü! 3'ü çocuk, 6 kişi yaralandı
15:28 Vatan Partisi'nden resmi açıklama: Doğu Perinçek, Suriye'ye giderek Beşar Esad ile gayri resmi olarak görüşecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2022 17:46:46. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul'da sahte deterjan operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement