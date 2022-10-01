İmamoğlu: Altılı Masa En Doğru Kararı Verecek - Son Dakika
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İmamoğlu: Altılı Masa En Doğru Kararı Verecek

01.10.2022 17:35

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ordu’da esnaf ziyareti sırasında vatandaşların Cumhurbaşkanı adayı ile ilgili sorusuna; “Altılı masa en doğru kararı verecek” karşılığını verdi.

Haber: MEHMET AKGÜN – Kamera: KEMAL SEVİNDİRİCİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ordu'da esnaf ziyareti sırasında vatandaşların Cumhurbaşkanı adayı ile ilgili sorusuna; "Altılı masa en doğru kararı verecek" karşılığını verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanları Buluşması için bulunduğu Ordu'da, toplantının ardından esnafı ziyaret etti. İmamoğlu, Ordu merkezdeki vatandaşların sorunlarını dinledi. İmamoğlu, burada vatandaşların Cumhurbaşkanı adayı ile ilgili sorusu üzerine; "Endişe etme, altılı masa en doğru kararı verecek" dedi.

YORUMLAR
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İmamoğlu, Ordu'da Esnaf Ziyaretinde: 'Allah İnsanı Bir Helal Kazanç İçin Terletsin Bir de Sevgiden Terletsin' İmamoğlu, Ordu'da Esnaf Ziyaretinde: 'Allah İnsanı Bir Helal Kazanç İçin Terletsin Bir de Sevgiden Terletsin'
Kaynak: ANKA

Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İmamoğlu: Altılı Masa En Doğru Kararı Verecek - Son Dakika

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