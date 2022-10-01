İmamoğlu: Altılı Masa En Doğru Kararı Verecek

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ordu’da esnaf ziyareti sırasında vatandaşların Cumhurbaşkanı adayı ile ilgili sorusuna; “Altılı masa en doğru kararı verecek” karşılığını verdi.

Haber: MEHMET AKGÜN – Kamera: KEMAL SEVİNDİRİCİ İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ordu'da esnaf ziyareti sırasında vatandaşların Cumhurbaşkanı adayı ile ilgili sorusuna; "Altılı masa en doğru kararı verecek" karşılığını verdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanları Buluşması için bulunduğu Ordu'da, toplantının ardından esnafı ziyaret etti. İmamoğlu, Ordu merkezdeki vatandaşların sorunlarını dinledi. İmamoğlu, burada vatandaşların Cumhurbaşkanı adayı ile ilgili sorusu üzerine; "Endişe etme, altılı masa en doğru kararı verecek" dedi.

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