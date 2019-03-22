İstanbul- Çalıntı Burç Yorumu Davasına Bakacak Mahkeme Aranıyor

Astroloji dünyasının burç yorumcuları Şenay Yangel ile Nuray Sayarı arasında 'çalıntı burç yorumu' davası 4 yıldır devam ediyor.

Astroloji dünyasının burç yorumcuları Şenay Yangel ile Nuray Sayarı arasında 'çalıntı burç yorumu' davası 4 yıldır devam ediyor. Şenay Yangel'in kendi burç yorumlarını Nuray Sayarı'nın birebir kullandığı iddiasıyla manevi ve mali haklara tecavüz suçundan yaptığı şikayet üzerine açılan davada, İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi burç yorumlarının eser niteliği taşımadığı için görevsizlik kararı verdi. Davanın gönderildiği İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi 'ben de görevsizim' dedi. Dava dosyası İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Ağır ceza mahkemesi davaya hangi mahkemenin bakacağına karar verecek.



ŞİKAYETÇİ OLDU



Burç yorumcusu Şenay Yangel, 2013'te Nuray Sayarı'nın kendisine ait burç yorumlarını birebir kendi internet sitesinde kullandığı iddiasıyla şikayetçi oldu. Nuray Sayarı hakkında manevi ve mali haklara tecavüz suçundan 2015'te İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi'nde dava açıldı.



KARDEŞİM KENDİ SİTESİNDE KULLANMIŞ



Suçlamaları kabul etmeyen Nuray Sayarı söz konusu burç yorumlarının bilgisi dışında, kardeşi Hakan Uman'ın kurduğu nuraysayari.com isimli web sitesinde yayınlandığını ileri sürdü. 1995'ten bu yana profesyonel burç yorumları yaptığını söyleyen Nuray Sayarı, intihal edildiği iddia edilen burç yorumlarından şikayet sonucu haberi olduğunu belirtti. Kardeşi Hakan Uman ile şikayetçi Şenay Yangel'in avukat eşi Yüksel Yangel'in önce polemik yaşadıklarını, sonra ahbap olduklarını belirten Sayarı, yorumlarının 2013 ve öncesinde dergilerde ve sadece kendisine ait internet sitesinde yayınlandığını söyleyerek, beraatini istedi.



CEZALANDIRILSIN



Şenay Yangel'in hem eşi hem de avukatı Yüksel Yangel ise Nuray Sayarı'nın, burç yorumlarını aynen iltibas ederek kullandığını, kardeşi Hakan Uman hakkında üç kez yaptıkları şikayetin takipsizlikle sonuçlandığını belirtti. Şenay Yangel'in yazılarını başka birinin iltibas ettiği için Bakırköy Fikri Sınai Ceza Mahkemesi'nden ceza aldığını belirten avukat Yüksel Yangel, Nuray Sayarı'nın Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'ndan ya da Türk Ticaret Kanunu'nun haksız rekabet hükümleri göz önüne alınarak cezalandırılmasını istedi.



BURÇ YORUMLARI ESER DEĞİL



Mahkemenin belirlediği bilirkişi ise burç yorumlarının eser niteliğine haiz olmadığını belirtti. Mahkeme eylemin haksız rekabet olduğunu belirterek görevsizlik kararıyla dosyayı asliye ceza mahkemesine gönderdi.



ASLİYE CEZA MAHKEMESİ DE 'GÖREVSİZİM' DEDİ



İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde dün görülen duruşmaya Nuray Sayarı avukatı Bora Berk Baycık ile katılırken Şenay Yangel'i avukat eşi Yüksel Yangel temsil etti. Hakim davaya bakmakla görevli mahkemenin asliye ceza mahkemesi olmadığını belirterek, davaya bakacak belirlenmesi için dosyayı Nöbetçi İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. 4 yıldır devam eden davanın hangi mahkemede görüleceğine ağır ceza mahkemesi karar verecek.



BİR LİRALIK TAŞLARI 100 TL'YE SATIYORDU



Duruşma çıkışında konuşan Nuray Sayarı erkek kardeşi Hakan Uman'ın kendi adını taşıyan bir site kurduğunu belirterek, Eşim siteden doğal taşlar satacaktı. Kendisine beş altı aylık burç yorumlarımı verdim. Bir liraya aldığı taşları, yüz liraya satıyordu. İnsanların haklarına giriyordu. Bunun uygun olmadığını artık ona burç yorumu vermeyeceğimi söyledim. Sonra meslektaşımın yazılarını alıp yayınlamış. Meslektaşımın ailesiyle kardeşim kanka oldular. Ben bir sürü kitap yazmış kadının, birinin burç yorumunu alıpta yorumlayacak kadın değilim. Suçsuzum dedi.



ADIMI KULLANIP BİR YERLERE GELMEK İSTEDİ



Şenay Yangel'in ismini anmak istemediğini belirten Nuray Sayarı, Benim adımı kullanarak bir yerlere gelmek istedi. Benim meslektaşım. Ben mesleğine aşkla bağlı olan bir insanım. Türkiye'de tek bir markayım. Dünya ödüllü astroloğum. İsmini anmak istemiyorum. Çünkü bu şahıs buraya kadar benim sayemde tannıdı dedi.



SONUNDA BERAAT KARARI ÇIKACAK



Avukat Bora Berk Baycık ise Şenay Yangel'in burç yorumlarının habersiz alınark kullanıldığı ve çaldılar iddiasıyla açtığı bir dava olduğunu belirtti. Fikri Sınai Haklar Ceza Mahkemesi'nin burç yorumlarının eser olmadığı yönünde karar verdiğini belirten avukat Baycık, Dava asliye ceza mahkemesine gönderildi. Müvekkilim yorumlardan herhangi bir para almadığı için kendisine ait olmadığı bir sitede yorumlandığı için, asliye ceza mahkemesi de görevsizlik kararı verdi. Hangi mahkeme bakarsa baksın sonuçta beraat kararı çıkacaktır dedi.

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