Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Durmuş: Hedefimiz Türkiye'nin tenis ülkesi olabilmesi

TED Spor Kulübü Başkanı Tınaz: Bu turnuva için Dünya Tenis Birliği açık destek verdi Marsel İlhan : Emeği geçen herkese teşekkür ederimAltuğ Çelikbilek: Turnuvanın özellikle bu sene yapılabilmesi çok daha önemliOLGUCAN KALKAN - KAAN ÜLKER/ İSTANBUL, - TED Spor Kulübü'nün ev sahipliğinde düzenlenen İstanbul Challenger 72'nci TED Open Uluslararası Erkekler Tenis Turnuvası'nın basın toplantısı yapıldı. TED Spor Kulübü Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısına Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, TED Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin Tınaz, turnuva direktörü Melis Yafe, milli sporcular Marsel İlhan ve Altuğ Çelikbilek katıldı.Öncelikle pandemi sürecinde böyle bir turnuvanın düzenlenmesinin önemli olduğuna dikkat çeken Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, "Biz her sene bu güzelliği yaşayarak sizlerin huzurunda olabiliyoruz. Özellikle bu turnuvanın bu yıl yapılabilmesi için Mehmet Tınaz ve yönetimi başarılı bir süreç yönetti. Özellikle teşekkür ediyorum. Türkiye Tenis Federasyonu olarak bizim hedefimiz Türkiye'nin tenis ülkesi olabilmesi. Dünyanın en iyi sporcularını yetiştirme çabasıyla projeler üretip, gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Çok önemli basamaklar aşarak buralara geldik. Dünyanın en başarılı organizasyon yapan ülkeleri arasındayız. Sporcumuz olarak Marsel, ülkemizin tanıtımında başarılı işler yaptı. Şu anda da milli takımın kaptanlığını üstleniyor. Altuğ başarılı bir sporcu. Günün birinde sporcularımızın dünya 1 numarası olması arzusundayız. 72 yıldır bu geleneği sürdürüyoruz. TED'in bir organizasyonu, Türkiye'nin değeri olan turnuvanın en iyi Challenger turnuvası seçilmiş olmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Türk sporunun emrinde olduğumuzu sizlere saygıyla arz ediyorum" ifadelerini kullandı.TED SPOR KULÜBÜ BAŞKANI TINAZ: BU TURNUVA İÇİN DÜNYA TENİS BİRLİĞİ AÇIK DESTEK VERDİDünyanın birçok yerinde pandemi nedeniyle turnuvaların iptal edilmesinin ardından Dünya Tenis Birliği'nin kendilerine organizasyon için büyük destek verdiğini vurgulayan TED Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin Tınaz ise turnuvanın normalde eylül ayında düzenlendiğini ancak bu sene bu zamana kaldığını söyledi. Tınaz, "Öncelikle herkese katılımları için teşekkür ediyorum. Normalde eylül ayında düzenleniyordu. Ancak ana sponsor bu sene destek veremeyeceğini söyledi. Böyle bir turnuva 150, 160 bin Dolar'a mal oluyor. Biz de bu sene yapmama kararı aldık. Ancak dünyanın birçok yerinde birçok Challenger iptal edilince Dünya Tenis Birliği bize bu turnuvayı düzenleyin diye açık destek verdi. Bu da bizi çok gururlandırdı. Biz de bu tarihte yapma kararı aldı. Güzel maçlar olacağına inanıyorum. Yapabildiğimiz için mutlu ve gururluyuz. İnşallah iyi bir turnuva olacak. Önümüzdeki hafta da bayanlar kupası başlayacak. Dünyada ilk 100'de yer alan sporcular gelecek. Umarım yüzümüzü güldüren sonuçlar olur" şeklinde konuştu.MARSEL İLHAN: EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜR EDERİMYaklaşık 13 yıldır bu turnuvada yer aldığını söyleyen milli tenisçi Marsel İlhan, "Öncelikle turnuvayı organize eden herkese teşekkür ediyorum. 2007 yılından beri burada mücadele ediyorum. Bu turnuvayı 4 kez kazandım. Kaptan olarak herkesten memnun kaldım. Altuğ, dün zor bir maç kazandı. Bugün de çiftlerde bir karşılaşmaya çıkacak. Herkese başarılar diliyorum" dedi.ALTUĞ ÇELİKBİLEK: TURNUVANIN ÖZELLİKLE BU SENE YAPILABİLMESİ ÇOK DAHA ÖNEMLİPandemi döneminde böyle bir organizasyonun Türkiye'de düzenlenmesinin çok önemli olduğunu belirten milli sporcu Altuğ Çelikbilek ise şöyle konuştu: "Yıllardır yer aldığım bir turnuva. Özellikle bu sene düzenlenmesi ben ve benim gibi sporcular için daha önemli. Katkılarından dolayı herkese teşekkür ediyorum. Zorlu şartlarda turnuvalara seyahat etmek zorken, ülkemizde düzenlenmesinin daha önemli olduğunu düşünüyorum. Dün iyi bir galibiyet aldım. Bunun için mutluyum. Umarım ben ve arkadaşlarım iyi şekilde devam ederiz."

Organizasyon hakkında bilgi veren turnuva direktörü Melis Yafe ise "Oyuncularla temas halinde olacak 25 kişilik bir ekip, test oldu. Çok şükür hepsi negatif çıktı. Gelen misafirler ve üyeler için farklı geçiş yolları düzenledik. Oyuncularla yakın temas halinde bulunmalarını uygun bulmuyoruz. Perşembe günü de 80 kişilik bir grup daha yeniden test olacak" dedi.