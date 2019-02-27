İstanbul - Çöp Konteynerindeki Vahşetin Sırrı Çözüldü
1 saat önce
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Ali AKSOYER Murat KORKMAZ - - İstanbul DHAKadıköy'de bir çöp konteynerinde bulunan bacakların erkeğe ait olduğu belirlenirken bir kişi gözaltına alındı.
Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Ali AKSOYER Murat KORKMAZ - - İstanbul
DHA Kadıköy
'de bir çöp konteynerinde bulunan bacakların erkeğe ait olduğu belirlenirken bir kişi gözaltına alındı.
Kadıköy Acıbadem Mahallesi
Zeamet Sokak'ta bulunan bir çöp konteynerinde sabah saatlerinde kağıt toplayıcıları, kesik bacağı fark etti. Durum polise bildirildi. Olay yerine gelen polis, çöp konteyneri ve çevrede inceleme yaptı. Yapılan inceleme sırasında bir bacak daha bulundu. İlk bilgiler, bacakların bir kadına ait olduğu yönündeydi. Olay yerindeki incelemenin ardından bacaklar, Adli Tıp Kurumu
'na gönderildi. Ancak yapılan incelemede bacakların bir erkeğe ait olduğu tespit edildi. Olayla ilgili polis bir kişiyi gözaltına aldı.
Görüntü Dökümü:
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-Olay yeri
- Polis
incelemesi
-Çevre sakinleri ile röp.
-Bacakların götürülmesi
-Detaylar
-Detaylar
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 04:07 Kaynak: DHA
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