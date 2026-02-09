İstanbul'da 10 Bin Kişi Sigarayı Bıraktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İstanbul'da 10 Bin Kişi Sigarayı Bıraktı

İstanbul\'da 10 Bin Kişi Sigarayı Bıraktı
09.02.2026 11:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da sigara bırakma polikliniklerinde 10 bin kişi sigarayı bıraktı, mücadele sürüyor.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı koordinesindeki sigarayı bırakma polikliniklerinde ilaçla tedavi edilen yaklaşık 10 bin kişinin sigarayı bıraktığı bildirildi.

Kent genelinde 34 hastanede 49 sigara bırakma polikliniği, aile hekimlikleri ve sağlıklı hayat merkezlerinde sigara bırakma danışmanlığı veriliyor.

Doktor ve sağlık personelinin yaptığı değerlendirmelerin ardından başvuranlar, ilgili hastanelerdeki sigara bırakma polikliniklerine sevk ediliyor.

Ayrıca, Sağlık Bakanlığının ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı'nı arayan vatandaşlara da sigarayı bırakmak için danışmanlık hizmeti sunuluyor.

Sigara bırakma polikliniklerine, e-nabız, MHRS veya 182 üzerinden randevu alınabiliyor.

"Sigaranın bağımlı bir hastalık olduğunu kabul edip mücadele etmek lazım"

İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tütün bağımlılığının tüm dünyada ve Türkiye'de ciddi bir halk sağlığı sorunu olmayı sürdürdüğünü belirtti.

Dünyada yılda 8 milyon kişinin sigara veya sigaraya bağımlı nedenlerden dolayı hayatını kaydettiğini aktaran Güner, Türkiye'de bu sayının 100 binden fazla olduğunu kaydetti.

Sigaranın bir hastalık olarak ele alınması gerektiğine işaret eden Güner, "Sigara bağımlı bir hastalık. Bu hastalığı önce kabul edip, bunla mücadele etmeye çalışmamız lazım." dedi.

Doç. Dr. Güner, pasif içiciliğin de ciddi bir risk oluşturduğuna ve insanlara zarar verdiğine dikkati çekti.

Sağlık Bakanlığının tütün bağımlılığıyla mücadelesinin aralıksız sürdüğünün altını çizen Güner, "Vatandaşımızın bu hastalığı yenebilmesi için sigara bırakma polikliniklerimizi hizmete aldık. Bakanımız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun da bire bir takip ettiği ve hassasiyet gösterdiği hususlardan bir tanesi bu." ifadesini kullandı.

İstanbul'da 34 hastanede 49 sigara bırakma polikliniği, aile hekimlikleri ve sağlıklı hayat merkezlerinde sigara bırakma danışmanlığı verildiğini anlatan Güner, "İstanbul'da 2025 yılında 43 binden fazla kişi sigara bırakma polikliniklerimize başvurdu. 43 binden yalnız 10 bine yakın kişi sigarayı bırakabildi." bilgisini paylaştı.

Mobil sigara bırakma poliklinikleriyle vatandaşlara sigaradan nasıl kurtulabilecekleri anlatılıyor

Güner, tütünle mücadelenin yasal zeminde sürdürüldüğünü dile getirerek, şöyle devam etti:

"Onun için Sağlık Bakanlığı ve İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ile bütün diğer kurumlar olarak biz sigarayla mücadelemize 4207 sayılı Tütünle Mücadele Kanunu kapsamında devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konudaki hassasiyeti belli. Sağlıklı nesiller, çocuklar, tütünsüz ve dumansız bir hayat için sağlıklı bir hayatta mücadele edip bu başarıya hep beraber ulaşmamız lazım."

Doç. Dr. Güner, sigara bırakmak isteyen vatandaşların Alo 171 hattı üzerinden sürece dahil olabildiğini anlattı.

Yeni uygulamaya alınan mobil sigara bırakma polikliniklerine de değinen Güner, "Mobil sigara bırakma poliklinikleriyle üniversitelerden tutun, kahvehaneler, çarşılar, pazarlarda adım adım vatandaşlarımızın yanına giderek, onlara sigaranın zararlarını, sigaradan nasıl kurtulabileceklerini anlatıyoruz." diye konuştu.

İstanbul'da sigarayı bırakmak isteyen kişilere, kişiye özel tedavi uyguladıklarını da anlatan Güner, sağlık danışmanlarının kişinin bağımlılık düzeyini başvurunun ardından ölçtüğünü ve buna göre planlama yaptığını söyledi.

Güner, kadınlarda sigara kullanma oranının günden güne arttığına da dikkati çekti.

Kaynak: AA

İl Sağlık Müdürlüğü, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da 10 Bin Kişi Sigarayı Bıraktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Akılalmaz olay Belediye çalışanının kulağını ısırıp kopardı Akılalmaz olay! Belediye çalışanının kulağını ısırıp kopardı
Sakın bunu yapmayın Karnına koyduğu sıcak su torbası hayatını kabusa çevirdi Sakın bunu yapmayın! Karnına koyduğu sıcak su torbası hayatını kabusa çevirdi
Polis memurunu döverek öldüren şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı Polis memurunu döverek öldüren şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı
Belediye başkanını kıyafeti üzerinden hedef alan şahıs tutuklandı Belediye başkanını kıyafeti üzerinden hedef alan şahıs tutuklandı
4 şehre daha hızlı tren geliyor: Seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek 4 şehre daha hızlı tren geliyor: Seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya düşecek
İstanbul konserleri biten Tarkan’dan duygusal mesaj İstanbul konserleri biten Tarkan'dan duygusal mesaj

10:24
TÜİK güncel verileri açıkladı: İşte nüfusu en az olan 5 ilimiz
TÜİK güncel verileri açıkladı: İşte nüfusu en az olan 5 ilimiz
10:08
Türkiye’nin nüfusu 2025’te 86 milyon 92 bin 168 oldu
Türkiye'nin nüfusu 2025'te 86 milyon 92 bin 168 oldu
09:58
Yasemin Minguzzi’nin 1 yıl sonra ortaya çıkan fotoğrafı görenleri kahretti
Yasemin Minguzzi'nin 1 yıl sonra ortaya çıkan fotoğrafı görenleri kahretti
09:51
Dosyada şoke eden detay Epstein 330 galon sülfürik asit satın almış
Dosyada şoke eden detay! Epstein 330 galon sülfürik asit satın almış
09:02
Trafikte önüne geçtiler diye 2 kişiyi öldürdü: Onur duyuyorum
Trafikte önüne geçtiler diye 2 kişiyi öldürdü: Onur duyuyorum
08:23
İşte Özgür Özel’in CHP’den istifa eden Mesut Özarslan’a attığı küfürlü mesajlar
İşte Özgür Özel'in CHP'den istifa eden Mesut Özarslan'a attığı küfürlü mesajlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2026 11:12:40. #7.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da 10 Bin Kişi Sigarayı Bıraktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.