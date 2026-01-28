İstanbul'da "106. Yıldönümünde Misak-ı Milli'den Güncele Bakmak Sempozyumu" düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İstanbul'da "106. Yıldönümünde Misak-ı Milli'den Güncele Bakmak Sempozyumu" düzenlendi

İstanbul\'da "106. Yıldönümünde Misak-ı Milli\'den Güncele Bakmak Sempozyumu" düzenlendi
28.01.2026 19:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Üniversitesi (İÜ) ev sahipliğinde "106. Yıl Dönümünde Misak-ı Milli'den Güncele Bakmak Sempozyumu" düzenlendi.

İstanbul Üniversitesi (İÜ) ev sahipliğinde "106. Yıl Dönümünde Misak-ı Milli'den Güncele Bakmak Sempozyumu" düzenlendi.

İÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü tarafından düzenlenen sempozyum, İÜ Edebiyat Fakültesi Kurul Odası'nda gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan İÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ali Şükrü Çoruk, sempozyumun konunun uzmanları tarafından değerlendireceğini ve cevaplarının ortaya konulacağını kaydetti.

Ardından düzenlenen birinci oturumda Ali Şükrü Çoruk'un başkanlığında, İÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Budak konuşma yaptı.

Budak, Misak-ı Milli'nin yalnızca "milli sınırlar" kavramıyla açıklanamayacağını belirterek, belgenin esasen Türkiye'nin barış şartlarını ve Milli Mücadele'nin siyasi programını ortaya koyan bir metin olduğunu söyledi.

Osmanlı Devleti'nin Mondros Mütarekesi sonrasında fiilen yenilgiyi kabul ettiği, başkent İstanbul'un ve Anadolu'nun birçok bölgesinin işgal altında bulunduğu bir dönemde Misak-ı Milli'nin ilan edildiğini hatırlatan Budak, son Osmanlı Meclisi'nin tüm baskı ve olumsuzluklara rağmen, Türklerin çoğunlukla yaşadığı coğrafyada bağımsız bir devletin asgari şartlarını belirleme iradesi gösterdiğini kaydetti.

Budak, bu iradenin, 28 Ocak 1920'de Meclis-i Mebusan'da kabul edilen ve 17 Şubat'ta dünya kamuoyuna ilan edilen Misak-ı Milli ile açıkça ortaya konulduğunu dile getirdi.

Misak-ı Milli'nin kelime anlamı itibarıyla "milli yemin" olduğunu belirten Budak, belgenin yalnızca sınır belirleyen bir metin değil, devlet ve toplum olarak bağımsız şekilde yaşamanın temel esaslarını ortaya koyan siyasi bir beyanname niteliği taşıdığını kaydetti.

Budak, belgenin siyasi anlamının, Paris Barış Konferansı süreciyle doğrudan bağlantılı olduğunu vurgulayarak, galip devletlerin Osmanlı Devleti'ne dayatmayı planladıkları barış şartlarına karşı Türk tarafının kendi yaşama koşullarını dünyaya ilan ettiğini ifade etti.

Mustafa Kemal Paşa'nın Misak-ı Milli'yi "Milli Mücadele programı" olarak tanımladığını hatırlatan Budak, Birinci Meclis'in ilk hükümet programında dış politikanın açıkça Misak-ı Milli esaslarına dayandırıldığını dile getirdi.

Prof. Dr. Budak, Misak-ı Milli'nin en çok tartışılan yönünün coğrafi sınırları olduğuna işaret ederek, bugüne kadar yapılan değerlendirmelerin çoğunlukla soyut ve yoruma dayalı kaldığını söyledi.

Bu eksikliği gidermek amacıyla akademik bir çalışmayla Misak-ı Milli'nin ilk ölçekli haritasının hazırlandığını belirten Budak, çalışmanın Birinci Meclis tutanakları, 23 Haziran 1919 tarihli Osmanlı muhtırası ve dönemin resmi belgeleri esas alınarak oluşturulduğunu ifade etti.

Hazırlanan haritaya göre, Misak-ı Milli'nin güney sınırının Halep'in güneyindeki İbn-i Hani burnundan doğuya doğru devam edip Deyrizor ve Miyadin'i içine alarak Kerkük, Süleymaniye, Musul ve Hanekin hattına kadar uzandığını aktaran Budak, bu hattın dönemin belgelerinde açık şekilde Türk-Arap milli sınırı olarak tanımlandığını vurguladı.

Batı sınırına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Budak, Misak-ı Milli'nin günümüzdeki Türkiye-Yunanistan sınırından daha geniş bir alanı kapsadığını belirterek, Batı Trakya'nın, Struma Nehri'nden başlayarak İskeçe ve Gümülcine'yi içine alan bir bütün olarak tasavvur edildiğini söyledi.

Budak, bu bölgenin "Büyük Batı Trakya" olarak adlandırıldığını ve uluslararası meşruiyetinin ABD Başkanı Wilson'un ilkelerine dayandırıldığını kaydetti.

Misak-ı Milli haritasının yalnızca tarihsel bir belge değil, aynı zamanda günümüz Türkiye'sinin güvenlik sorunlarını anlamak açısından da önemli bir referans sunduğunu ifade eden Budak, özellikle güney sınırlarında yaşanan istikrarsızlıkların, Birinci Dünya Savaşı sonrasında çizilen yapay sınırların sonucu olduğunu dile getirdi.

Budak, 2016 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bizim o bölgede olmamızın sebebini sorgulayanlar Misak-ı Milli'ye bakmalıdır" sözünü hatırlatarak, Türkiye'nin Suriye ve Irak'ta yürüttüğü askeri harekatların da bu tarihsel arka plan çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Misak-ı Milli'nin fetih ya da yayılmacılık belgesi olarak okunmaması gerektiğinin altını çizen Budak, belgenin Türk milletinin bağımsız ve güvenli biçimde yaşayabileceği asgari vatan tasavvurunu ortaya koyduğunu sözlerine ekledi.

Prof. Dr. Budak, ilk defa ölçekli Misak-i Milli haritasını kamuoyuyla paylaştıklarını ifade etti.

Kaynak: AA

İstanbul Üniversitesi, İstanbul, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da '106. Yıldönümünde Misak-ı Milli'den Güncele Bakmak Sempozyumu' düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fayanslar kabarınca fark edildi, apar topar tahliye edildi Fayanslar kabarınca fark edildi, apar topar tahliye edildi
İskenderun Limanı’nda dev uyuşturucu operasyonu, piyasa değeri tam 560 milyon TL İskenderun Limanı'nda dev uyuşturucu operasyonu, piyasa değeri tam 560 milyon TL
Trump’ın ardından bir tehdit de İsrail Başbakanı Netanyahu’dan: İran saldırırsa vururuz Trump'ın ardından bir tehdit de İsrail Başbakanı Netanyahu'dan: İran saldırırsa vururuz
Karar açıklanmasıyla adliyenin önü karıştı, polis müdahale etti: 4 yaralı, 12 gözaltı Karar açıklanmasıyla adliyenin önü karıştı, polis müdahale etti: 4 yaralı, 12 gözaltı
Atlas Çağlayan’ın ailesini tehdit eden bir şüpheli daha tutuklandı Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit eden bir şüpheli daha tutuklandı
OnlyFans yıldızı Sophie Rain’in geliri 100 milyon doları aştı OnlyFans yıldızı Sophie Rain'in geliri 100 milyon doları aştı
Bilim insanları, nükleer yıkım öncesi Kıyamet Günü Saati’ni güncelledi Bilim insanları, nükleer yıkım öncesi Kıyamet Günü Saati'ni güncelledi
NASA araştırma uçağı alev alarak gövde üzerine iniş yaptı NASA araştırma uçağı alev alarak gövde üzerine iniş yaptı
Kışın ortasında çıplak bacaklarla titreye titreye dilenen çocukların hali yürek burktu Kışın ortasında çıplak bacaklarla titreye titreye dilenen çocukların hali yürek burktu
Erdoğan ile Trump arasında sürpriz telefon görüşmesi Erdoğan ile Trump arasında sürpriz telefon görüşmesi

18:17
İbrahim Barut’un uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı
İbrahim Barut'un uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı
17:52
Piyangodan büyük ikramiye kazandı, köyünü uyuşturucu fabrikasına çevirdi
Piyangodan büyük ikramiye kazandı, köyünü uyuşturucu fabrikasına çevirdi
17:51
Trump’ın tehdidine İran’dan yanıt: ABD saldırırsa sert karşılık veririz
Trump'ın tehdidine İran'dan yanıt: ABD saldırırsa sert karşılık veririz
17:44
Taraftar tedirgin Galatasaray’ın yeni yıldızı Kayserispor maçında yok
Taraftar tedirgin! Galatasaray'ın yeni yıldızı Kayserispor maçında yok
17:00
Acayip kurallarıyla bilinen hamburgercide ruhsat iptali için inceleme başlatıldı
Acayip kurallarıyla bilinen hamburgercide ruhsat iptali için inceleme başlatıldı
16:44
Suriye lideri Şara Rusya’da Putin’in mesajı köşeye sıkışan SDG’ye soğuk duş etkisi yaratacak
Suriye lideri Şara Rusya'da! Putin'in mesajı köşeye sıkışan SDG'ye soğuk duş etkisi yaratacak
16:42
Zeydan Karalar, mahkemede bir kişiyi işaret etti: Onun yüzünden buradayım
Zeydan Karalar, mahkemede bir kişiyi işaret etti: Onun yüzünden buradayım
15:18
ABD Başkanı Trump: Büyük bir donanma İran’a doğru ilerliyor Zaman tükeniyor, anlaşma yapın
ABD Başkanı Trump: Büyük bir donanma İran'a doğru ilerliyor! Zaman tükeniyor, anlaşma yapın
15:12
İstanbul’da korkunç olay Ailelerinin evde bastığı gençler 4. kattan atladı
İstanbul'da korkunç olay! Ailelerinin evde bastığı gençler 4. kattan atladı
15:00
26 ilde yapılan ’’Kim cumhurbaşkanı olsun’’ anketi: Arada 15 puan fark var
26 ilde yapılan ''Kim cumhurbaşkanı olsun'' anketi: Arada 15 puan fark var
12:18
Terör örgütünün yer altı şehri ortaya çıktı İçinde yok yok
Terör örgütünün yer altı şehri ortaya çıktı! İçinde yok yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 19:17:41. #7.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da "106. Yıldönümünde Misak-ı Milli'den Güncele Bakmak Sempozyumu" düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.