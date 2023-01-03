İstanbul'da 14 Yaşındaki Çocuğu Taciz Ettiği İddia Edilen Kırtasiyecinin Serbest Bırakılmasına Başsavcılık İtiraz Etti, Şüpheli Bugün Tutuklandı - Son Dakika
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İstanbul'da 14 Yaşındaki Çocuğu Taciz Ettiği İddia Edilen Kırtasiyecinin Serbest Bırakılmasına Başsavcılık İtiraz Etti, Şüpheli Bugün Tutuklandı

03.01.2023 16:19

İstanbul'un Fatih ilçesinde, çalıştığı kırtasiye dükkanına giren 14 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen Abdurrahman S.'nin (58) konutunu terk etmeme şeklinde adli kontrolle serbest bırakılmasına Başsavcılık itiraz etti. Gözaltına alınan şüpheli Abdurrahman S., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe bugün tutuklandı.

FAHRETTİN ÖZTÜRK

İstanbul'un Fatih ilçesinde, çalıştığı kırtasiye dükkanına giren 14 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen Abdurrahman S.'nin (58) konutunu terk etmeme şeklinde adli kontrolle serbest bırakılmasına Başsavcılık itiraz etti. Gözaltına alınan şüpheli Abdurrahman S., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe bugün tutuklandı.

İddiaya göre; İstanbul'un Fatih ilçesinde, 28 Aralık 2022 tarihinde okul çıkışı bir kırtasiye dükkanına giren 14 yaşındaki kız çocuğu, kırtasiye çalışanı Abdurrahman S. tarafından tacize uğradı. Kız çocuğu, eve gittikten sonra durumu ailesine anlattı. Bunun üzerine aile, olayı polise bildirdi. Ailenin şikayeti üzerine gözaltına alınan Abdurrahman S., emniyetteki işlemlerinin ardından 29 Aralık'ta İstanbul Adliyesi'ne gönderildi.

SERBEST BIRAKILMIŞTI

Savcılıkça ifadesi alınan şüpheli Abdurrahman S., tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüpheli, konutunu terk etmeme şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İTİRAZ ÜZERİNE ŞÜPHELİ HAKKINDA YENİDEN YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, nöbetçi hakimliğin bu kararına 20 Ağustos'ta itiraz etti. İtirazı değerlendiren asliye ceza mahkemesi, dün verdiği kararda şüpheli Abdurrahman S. hakkındaki adli kontrol kararının kaldırılmasına ve tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti.

TUTUKLANDI

Asliye ceza mahkemesinin bu kararı üzerine şüpheli, dün Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Abdurrahman S., bugün getirildiği İstanbul Adliyesi'nde, işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine götürüldü.

Kaynak: ANKA
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İstanbul, Aralık, Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da 14 Yaşındaki Çocuğu Taciz Ettiği İddia Edilen Kırtasiyecinin Serbest Bırakılmasına Başsavcılık İtiraz Etti, Şüpheli Bugün Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da 14 Yaşındaki Çocuğu Taciz Ettiği İddia Edilen Kırtasiyecinin Serbest Bırakılmasına Başsavcılık İtiraz Etti, Şüpheli Bugün Tutuklandı - Son Dakika
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