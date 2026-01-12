İstanbul'da 2 Suçlu Gözaltında - Son Dakika
İstanbul'da 2 Suçlu Gözaltında

12.01.2026 19:16
İstanbul'da çok sayıda suçtan aranan 2 şüpheli yakalandı, emniyetteki işlemleri sürüyor.

İstanbul'da, aralarında "kasten öldürme", "kasten yaralama" ile "tehdit" olmak üzere çok sayıda suçtan aranan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında çok sayıda suçtan aranma ve "dosya firarisi" kaydı bulunan şüphelilerin yakalanmalarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, başta "kasten öldürme, örgüt kapsamında suç işleme, kasten yaralama, silah kanununa muhalefet, genel güvenliği tehlikeye sokma, tehdit ve uyuşturucu maddeyle bağlantılı" olmak üzere haklarında çok sayıda suçtan aranma kaydı bulunan 2 şüphelinin adreslerini tespit etti.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda F.T.A. ile K.Ş. gözaltına alındı.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA

