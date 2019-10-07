Son Dakika Haberleri: İstanbul'da 30 bin öğrenciye sınırsız eğlence imkanı
Son Dakika Güncel İstanbul'da 30 bin öğrenciye sınırsız eğlence imkanı

İstanbul'da 30 bin öğrenciye sınırsız eğlence imkanı

12 dakika önce

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İsfanbul Tema Park arasında, 2019-2020 eğitim öğretim yılı boyunca Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilkokul, ortaokul ve liselerden 30 bin öğrenciye İsfanbul Tema Park ve Jungle İstanbul'da sınırsız eğlenme imkanı sunan iş birliği protokolü imzalandı.

İstanbul'da 30 bin öğrenciye sınırsız eğlence imkanı, System.String[]

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İsfanbul Tema Park arasında, 2019-2020 eğitim öğretim yılı boyunca Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilkokul, ortaokul ve liselerden 30 bin öğrenciye İsfanbul Tema Park ve Jungle İstanbul'da sınırsız eğlenme imkanı sunan iş birliği protokolü imzalandı.

Yapılan açıklamaya göre, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İsfanbul Tema Park arasındaki protokol kapsamında hayata geçirilen "Eğlencenin Başkentinde Eğleniyorum" projesi, 2019-2020 eğitim öğretim yılı boyunca kentte MEB'e bağlı okullarda öğrenim gören 30 bin öğrenciyi kapsayacak.

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğündeki imza töreni, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ve İsfanbul Tema Park Yönetici Direktörü Tankut Tonger'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tonger, çocukların eğlenmesini eğitimin bir parçası olarak gördüklerini belirterek, öğrencilerin tema parkın farklı konseptteki ünitelerinde ve eğitici alanlarında yenilikler keşfetmesini önemsediklerini kaydetti.

Tonger, "Bu kapsamda projeyle kapılarımızı öğrenci kardeşlerimize açmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımıza ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze, bizim eğitime ve öğrencilere katkı sağlamamıza olanak tanıdıkları için teşekkürlerimizi sunuyoruz. 30 bin öğrencimize macera ve keşif dolu bir dünyanın kapılarını aralayacağız." ifadelerini kullandı.

Tema Vakfı, İstanbul, MEB, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 02:44 Kaynak: AA
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