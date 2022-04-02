4 bin litre sahte içki ve etil alkol ele geçirildi - Son Dakika

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İstanbul'da 4 bin litre sahte içki ve etil alkol ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul genelinde piyasaya sahte içki sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda şüpheliler Z.Y. ve C.Ç'nin faaliyet gösterdikleri adres belirlendi.

Zanlıları bir ay takip ettikten sonra Avcılar'daki adrese operasyon düzenleyen ekiplerin yaptığı aramada, 30 litrelik plastik bidonlarda yaklaşık 2 bin litre etil alkol, şişelenmiş ve şişelenmeye hazır bidonlar içerisinde 2 bin litre rakı ve viski olmak üzere toplam 4 bin litre sahte alkol ve içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan Z.Y. ve C.Ç. ifade işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.